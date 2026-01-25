Federica Pellegrini, scoppia la bufera: insulti pesantissimi

La bufera ha spiazzato completamente i fan di Federica Pellegrini: nessuno si immaginava un tale sfogo, sono volati insulti molto pesanti.

Federica Pellegrini, oltre che per la sua straordinaria carriera sportiva e per i tantissimi successi nel nuoto, è nota anche per dire sempre tutto quello che pensa e non usare mai giri di parole. Una caratteristica che spesso la espone all’attacco degli haters sui social: basti pensare a quanto accaduto lo scorso anno, quando i fan di Jannik Sinner l’hanno duramente criticata per le sue affermazioni in merito alla vicenda Clostebol che ha costretto il campione italiano a subire una squalifica di tre mesi.

Proprio in queste ore Federica Pellegrini è protagonista di uno sfogo destinato a scatenare una nuova polemica. Ancora una volta è scoppiata una vera e propria bufera e sono volati insulti anche molto pesanti. Il primo affondo, però, non è della Divina, bensì di suo marito, Matteo Giunta, che già in passato aveva usato toni molto duri per difendere sua moglie dalle accuse di Thomas Ceccon.

Stavolta, però, il tema è un altro: Giunta, infatti, ha scelto di affidarsi a Instagram per esprimere tutto il suo disappunto per i genitori che mandano i figli febbricitanti all’asilo nido. “Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all’asilo. Siete degli irresponsabili pezzi di m***a!“, le dure parole del 43enne in una storia su Instagram.

Federica Pellegrini, insulti molto pesanti: cosa è successo

Evidentemente la piccola Matilde, che ha appena compiuto 2 anni, ha preso l’influenza proprio in seguito a un contagio all’asilo nido. D’altronde questo è proprio il periodo dove ci si ammala più facilmente: proprio perché il contagio avviene soprattutto nelle scuole l’Istituto Superiore di Sanità raccomanda di tenere i bimbi a casa se dovessero sopraggiungere “sintomi attribuibili a malattie respiratorie febbrili“, specialmente in fase iniziale.

Federica Pellegrini ha poi rincarato la dose su quanto scritto dal marito sul proprio profilo social: “Capendo che se non è su Instagram non esiste… Mi scuso con tutte le persone che stavano lavorando da tempo a ‘impegni’ che questa settimana ho dovuto cancellare!! Settimana difficile, molto!“.

Di recente sono stati proprio Federica Pellegrini e Matteo Giunta a raccontare i brutti momenti vissuti all’inizio di dicembre, quando la piccola Matilde è stata ricoverata in ospedale a causa delle convulsioni febbrili. Tra i fan tanti messaggi di solidarietà, ma anche commenti di chi sostiene che molti genitori non possano prendersi giorni a lavoro, non abbiano parenti a cui lasciare i figli e magari non possano nemmeno permettersi babysitter.