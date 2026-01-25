Juventus-Napoli, Spalletti schianta Conte: vittoria netta

Termina 3-0 la gara dell’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli. A decidere il match i gol di David, nel primo tempo e di Yildiz e Kostic nella ripresa. Pesante ko per gli azzurri, successo importantissimo per i bianconeri ora a 42 a -1 dalla banda Conte.

Vince e convince la Juventus contro il Napoli. I bianconeri schiantano all’Allianz Stadium il Napoli di Antonio Conte e si portano a 42 punti in classifica. +2 sul Como, alla pari della Roma, in campo tra poco contro il Milan e a -1 dal Napoli. Gara comandata dalla banda Spalletti che la sblocca nel primo tempo con David. Nella ripresa la Juventus dilaga. Prima raddoppiando con Yildiz, su assist di Miretti appena entrato. Poi è Kostic nel finale con una grande conclusione dalla distanza a fissare il punteggio sul 3-0 finale per i ragazzi di Luciano Spalletti. Da segnalare l’esordio di Giovane e il ritorno in campo di Lukaku oltre alla buona prestazione di Vergara nel Napoli.

David la sblocca

12 minuti e Juventus pericolosa con Conceicao. Il portoghese lascia partire un tiro-cross dalla destra che per poco non supera Meret. Al 18′ palo di Thuram. Yildiz si accende e appoggia per il francese che calcia colpendo il palo. Un minuto e ci prova Vergara. Hojlund appoggia per il trequartista, tiro di destro a giro e parata di Di Gregorio. Al 21′ passa la Juve con David. Locatelli riesce a servire il canadese bravo a resistere a Spinazzola e a fare 1-0. 3 minuti e Buongiorno salva in modo miracoloso su Conceicao dopo assist visionario di Yildiz. Ancora Juve pericolosa al 34′ con la conclusione di Locatelli. Meret para. Juve che ci prova nuovamente al 45′ con Thuram. Il francese irrompe in area, Juan Jesus salva in angolo.

Yildiz-Kostic, Napoli schiantato

Hojlund cerca il pareggio al 55′. Il danese riceve dopo una conclusione Spinazzola e calcia sul fondo ostacolato da Bremer. Juventus che raddoppia al 77′ con Yildiz. Subito decisivo Miretti appena entrato che recupera su errore di Juan Jesus e ispira Yildiz. Il turco controlla e a tu per tu in area con Meret non sbaglia. 2-0. 3-0 Juventus al 86′ con Kostic. Il serbo calcia da fuori area con il sinistro e batte Meret chiudendo la partita. Nel finale cori contro Conte da parte dei tifosi della Juventus. Bianconeri che cantano anche ‘O Surdato’ Nnammurato come sfottò agli avversari. Termina 3-0. Juventus che sale a 42 punti a -1 dal Napoli in classifica. Azzurri che ora rischiano anche la zona Champions.