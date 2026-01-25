Lazio, Sarri amaro: “I giocatori vanno via perché società senza ambizioni”

Dopo il pareggio contro il Lecce, Maurizio Sarri – allenatore della Lazio – si è sfogato in conferenza stampa. Non un semplice sfogo a caldo, ma parole lucide e durissime, che raccontano una situazione interna ben più complessa di quanto visto in campo.

Maurizio Sarri non ha cercato alibi né ha nascosto la realtà dopo Lecce-Lazio: il problema, secondo Sarri, è nella testa dei giocatori, e questo suo pensiero lo ha confermato nella conferenza stampa post partita al Via del Mare.

Lazio, lo sfogo di Sarri

Queste le parole di Sarri: “Ho la sensazione che diversi elementi vogliano andare via”, ha ammesso l’allenatore, lasciando intendere come una parte dello spogliatoio non si senta più coinvolta nel progetto. E ancora: “I giocatori mi hanno detto che vogliono andare via perché non vedono ambizioni nella società. La Lazio si sta ridimensionando, la società ha detto che vuole fare una squadra giovane. Ma a me dell’anagrafe non importa nulla. Se uno ha qualità, ha qualità. Poi faremo i conti alla fine. Cosa chiedo all’ultima parte di stagione? Una bella salvezza tranquilla”.

Sarri ha parlato di mancanza di stimoli, spiegando come alcuni giocatori non vedano un futuro di crescita alla Lazio. Un concetto ribadito più volte, quasi a voler scuotere l’ambiente e richiamare tutti alle proprie responsabilità. Le sue dichiarazioni vanno oltre il risultato di Lecce.

Lecce-Lazio, pari senza emozioni al Via del Mare