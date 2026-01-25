Lazio, Sarri amaro: “I giocatori vanno via perché società senza ambizioni”

Dopo il pareggio contro il Lecce, Maurizio Sarri – allenatore della Lazio – si è sfogato in conferenza stampa. Non un semplice sfogo a caldo, ma parole lucide e durissime, che raccontano una situazione interna ben più complessa di quanto visto in campo.
Maurizio Sarri non ha cercato alibi né ha nascosto la realtà dopo Lecce-Lazio: il problema, secondo Sarri, è nella testa dei giocatori, e questo suo pensiero lo ha confermato nella conferenza stampa post partita al Via del Mare.
Lazio, lo sfogo di Sarri
Queste le parole di Sarri: “Ho la sensazione che diversi elementi vogliano andare via”, ha ammesso l’allenatore, lasciando intendere come una parte dello spogliatoio non si senta più coinvolta nel progetto. E ancora: “I giocatori mi hanno detto che vogliono andare via perché non vedono ambizioni nella società. La Lazio si sta ridimensionando, la società ha detto che vuole fare una squadra giovane. Ma a me dell’anagrafe non importa nulla. Se uno ha qualità, ha qualità. Poi faremo i conti alla fine. Cosa chiedo all’ultima parte di stagione? Una bella salvezza tranquilla”.
Sarri ha parlato di mancanza di stimoli, spiegando come alcuni giocatori non vedano un futuro di crescita alla Lazio. Un concetto ribadito più volte, quasi a voler scuotere l’ambiente e richiamare tutti alle proprie responsabilità. Le sue dichiarazioni vanno oltre il risultato di Lecce.
Lecce-Lazio, pari senza emozioni al Via del Mare
Termina 0-0 al Via del Mare tra Lecce e Lazio. Punto importante per la banda Di Francesco in ottica salvezza, ora i salentini sono momentaneamente fuori dalle ultime 3. Passo falso per i ragazzi di Sarri.
E’ terminata 0-0 la gara del Via del Mare tra il Lecce di Eusebio Di Francesco e la Lazio di Maurizio Sarri. Punto importante per i salentini che escono così dalla zona retrocessione a danno della Fiorentina ora terzultima. Resta ancorata al 9^ posto la formazione biancoceleste a quota 29 punti, -1 dal Bologna ottavo. Ora +3 sull’Udinese decima in classifica. E’ il Lecce ad avere l’occasione migliore con Ramadani che colpisce la traversa. Lazio che ci prova con Dia. Finisce così 0-0 con le due squadre che portano a casa un punto a testa.
Lecce-Lazio, termina 0-0 senza grandi emozioni
Un minuto e Lecce subito pericoloso. Pierotti si inserisce e conclude a incrociare senza risultare pericoloso. Grande conclusione di Coulibaly, Provedel salva i biancocelesti. Gran giocata di Ramadani al 39′. Botta micidiale del centrocampista del Lecce che colpisce la traversa. Prima frazione che si conclude senza gol. Finisce 0-0.
Prima chance della ripresa per la Lazio al 54′. Zaccagni imbecca Dia ma Gallo allontana in fallo laterale. Al 61′ doppio passo e pallone strisciato, senza riuscire ad impensierire la difesa del Lecce. Al 70′ occasione di Cheddira. L’attaccante è però scivolato al momento del tiro, con il pallone che termina a lato della porta di Provedel. non succede più nulla. Termina 0-0.