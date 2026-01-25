Napoli, lungo stop per Neres: si opera a Londra. I tempi di recupero

Brutta notizia per il Napoli di Antonio Conte. Alla fine David Neres ha deciso di operarsi. Tempi di recupero abbastanza lunghi.

Il problema accusato alla caviglia a Roma nel corso della partita contro la Lazio non si era risolto, così oggi David Neres è volato di prima mattina a Londra dove nei prossimi giorni verrà operato. L’obiettivo è quello di accorciare i tempi di recupero. In mattinata il Napoli non ha diramato alcun comunicato ufficiale in merito, ma il giocatore avrebbe scelto di sottoporsi a intervento chirurgico presso il Wellington Hospital.

I tempi di recupero

L’edizione odierna de Il Mattino ha specificato che la scelta di operarsi è stata presa in condivisione con il club per provare a risolvere in tempi più rapidi il problema alla caviglia. Non ci sono grosse certezze sui tempi di recupero, anche se è possibile ipotizzare tuttavia un’assenza di almeno un paio di mesi. La situazione relativa ai problemi fisici dei giocatori ha caratterizzato in modo negativo l’andamento del Napoli, che si ritrova a inseguire in campionato e questa sera alle 18 fa visita alla Juventus con l’obiettivo di accorciare sulle squadre che lo precedono.



Una stagione martoriata dagli infortuni

Del momento dei partenopei ha parlato anche Rasmus Hojlund, che a DAZN ha fatto il punto sugli infortuni: “Non è una bella situazione, ma i giocatori che ci sono devono alzare l’asticella e io devo essere tra questi. Non sempre sono stato il talento più puro e ho dovuto lavorare più duramente degli altri. Ecco perché non mi vedete mai mollare. Voglio lottare su ogni pallone, migliorare e imparare costantemente. Non si è mai troppo bravi per smettere di crescere. Gennaio è stato un mese impegnativo. Ho dovuto giocare sempre, non posso lamentarmi, ma è stato difficile sia mentalmente che fisicamente. Siamo delusi di non essere riusciti a vincere a Copenaghen, ma abbiamo ancora le possibilità per qualificarci e proveremo a farlo.