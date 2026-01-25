Scontri ultras Lazio-Napoli sull’A1: 80 tifosi identificati. Sequestrati mazze, caschi e taglierini

Scontri ultras Lazio e Napoli. Ottanta tifosi della Lazio sono stati intercettati e identificati all’alba di oggi dalla Polizia di Stato al casello autostradale di Monte Porzio Catone, al termine di un’operazione scattata dopo un contatto tra supporters biancocelesti e ultras del Napoli avvenuto nel territorio di Frosinone lungo l’autostrada A1.

Tifosi della Lazio bloccati in autostrada. Il gruppo, di rientro dalla trasferta di Lecce a bordo di van e auto private, è stato monitorato dalla Polizia Stradale lungo la rete autostradale dopo un contatto con i tifosi del Napoli. E’ stato attivato un piano di controllo che ha consentito di seguirne gli spostamenti fino all’uscita di Monte Porzio Catone, scelta, secondo gli investigatori, per eludere i controlli ai principali varchi di accesso alla Capitale.

Scontri ultras Lazio-Napoli: cosa sappiamo

Sul posto sono intervenuti in circa venti minuti equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, supportati da delle forze dell’ordine coordinati dalla Questura di Roma. Durante il blocco, da uno dei van alcuni occupanti hanno tentato di disfarsi di oggetti atti ad offendere e coltelli da cucina, lanciandoli lungo il margine della carreggiata. Il materiale è stato recuperato e sequestrato, mentre i passeggeri del mezzo sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti di polizia giudiziaria.

Altri tifosi laziali, in viaggio su un pullman, sono stati intercettati nella zona di piazza Don Bosco. Alla vista degli agenti, alcuni hanno tentato di sottrarsi ai controlli, ma sono stati successivamente rintracciati. Tra questi, alcuni sono stati trovati in possesso di taglierini e petardi e condotti negli uffici di polizia. All’interno del pullman sono stati inoltre rinvenuti caschi, aste e altro materiale pirotecnico, destinato al sequestro.

La posizione di tutti i soggetti identificati è ora al vaglio degli investigatori, anche in relazione agli scontri con la tifoseria napoletana. Sono in corso valutazioni per eventuali comunicazioni all’Autorità giudiziaria e per l’adozione di provvedimenti di Daspo.