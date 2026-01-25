SI HD

Serie A, troppa Atalanta per il Parma: Genoa rimonta e vince col Bologna

Serie A, troppa Atalanta per il Parma: Genoa rimonta e vince col Bologna

di

Termina 4-0 la gara tra Atalanta e Parma. Pesante successo per i nerazzurri che trovano il gol con Scamacca, De Roon, Raspadori e Krstovic. Vittoria in rimonta del Genoa 3-2 contro il Bologna. 

Atalanta show contro il Parma. I nerazzurri di Palladino battono 4-0 i ducali di Carlos Cuesta. Crolla nella ripresa il Bologna di Vincenzo Italiano, rimasto in 10 per l’espulsione di Skorupski. In gol Ferguson e Otoa, autogol, per i felsinei, Malinovskyi, Ekuban e Messias per la banda De Rossi. Successo pesantissimo per il Grifone che stacca così di 6 punti la Fiorentina terzultima e di 5 il Lecce quartultimo. Continua il periodo di crisi per il Bologna in Serie A che ha vinto solo due volte contro Udinese e Verona dal 22 novembre. Nella gara delle 12.30 vittoria poi di misura per il Sassuolo contro la Cremonese targata da Alieu Fadera.

Gianluca Scamacca, attaccante Atalanta
Gianluca Scamacca, autore del gol del vantaggio contro il Parma

 

Atalanta-Parma 4-0

Vince 4-0 l’Atalanta contro il Parma e sale così a 35 punti in classifica. Pronti via rigore dopo 14 minuti per l’Atalanta. Britschgi atterra Zalewski. Dal dischetto si presenta Scamacca che non sbaglia 1-0. Al 24′ raddoppio della Dea. Bravo De Ketelaere a sterzare e a servire De Roon che di prima intenzione insacca per la rete del 2-0. Ederson si divora il 3-0 al 27′. Ancora assist di De Ketelaere, il brasiliano si incunea ma da pochi passi sbaglia e non trova il gol. 3-0 che arriva al 73′. A firmarlo è Raspadori. Rilancio di Carnesecchi, Krstovic beffa Troilo e si invola sulla destra, passaggio perfetto per Raspadori che a porta vuota non sbaglia. Al 93′ è poi Krstovic a chiudere ogni discorso. Cross sul secondo palo, sponda di Pasalic che appoggia per Ahanor. Sulla respinta di Corvi arriva il gol della punta montenegrina per il 4-0 finale.

Genoa-Bologna 3-2

Vantaggio Bologna al 35′ con Ferguson. Conclusione con il destro, palo e gol per lo scozzese che supera Bijlow all’esordio in Serie A. In avvio di ripresa raddoppio Bologna, autogol di Otoa. Assist di Rowe, Otoa anticipa Zortea e spinge il pallone in rete 0-2. Al 57′ l’espulsione di Skorupski cambia la gara. Il portiere travolge Vitinha fuori l’area di rigore. Maresca richiamato al VAR conferma il rosso. Al 62′ Malinovski fa 1-2 su punizione e la riapre. Pari Grifone al 79′ con Ekuban. Bellissimo gol dell’attaccante del Genoa che con il destro buca Ravaglia. 3-2 Messias al 91′. Sinistro a giro dell’attaccante che regala i 3 punti alla banda De Rossi.

Sassuolo-Cremonese 1-0

Gara che si decide dopo 3 minuti. Grassi perde un pallone nella metà campo avversaria, Matic lancia immediatamente Laurienté che arriva ai 25 metri e calcia. Audero legge male e respinge con Fadera che anticipa Bianchetti e trova la rete che vale i 3 punti per i ragazzi di Grosso. Ko per la banda Nicola.

