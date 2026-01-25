Serie A, troppa Atalanta per il Parma: Genoa rimonta e vince col Bologna

Termina 4-0 la gara tra Atalanta e Parma. Pesante successo per i nerazzurri che trovano il gol con Scamacca, De Roon, Raspadori e Krstovic. Vittoria in rimonta del Genoa 3-2 contro il Bologna.

Atalanta show contro il Parma. I nerazzurri di Palladino battono 4-0 i ducali di Carlos Cuesta. Crolla nella ripresa il Bologna di Vincenzo Italiano, rimasto in 10 per l’espulsione di Skorupski. In gol Ferguson e Otoa, autogol, per i felsinei, Malinovskyi, Ekuban e Messias per la banda De Rossi. Successo pesantissimo per il Grifone che stacca così di 6 punti la Fiorentina terzultima e di 5 il Lecce quartultimo. Continua il periodo di crisi per il Bologna in Serie A che ha vinto solo due volte contro Udinese e Verona dal 22 novembre. Nella gara delle 12.30 vittoria poi di misura per il Sassuolo contro la Cremonese targata da Alieu Fadera.

Atalanta-Parma 4-0

Vince 4-0 l’Atalanta contro il Parma e sale così a 35 punti in classifica. Pronti via rigore dopo 14 minuti per l’Atalanta. Britschgi atterra Zalewski. Dal dischetto si presenta Scamacca che non sbaglia 1-0. Al 24′ raddoppio della Dea. Bravo De Ketelaere a sterzare e a servire De Roon che di prima intenzione insacca per la rete del 2-0. Ederson si divora il 3-0 al 27′. Ancora assist di De Ketelaere, il brasiliano si incunea ma da pochi passi sbaglia e non trova il gol. 3-0 che arriva al 73′. A firmarlo è Raspadori. Rilancio di Carnesecchi, Krstovic beffa Troilo e si invola sulla destra, passaggio perfetto per Raspadori che a porta vuota non sbaglia. Al 93′ è poi Krstovic a chiudere ogni discorso. Cross sul secondo palo, sponda di Pasalic che appoggia per Ahanor. Sulla respinta di Corvi arriva il gol della punta montenegrina per il 4-0 finale.

Genoa-Bologna 3-2

Vantaggio Bologna al 35′ con Ferguson. Conclusione con il destro, palo e gol per lo scozzese che supera Bijlow all’esordio in Serie A. In avvio di ripresa raddoppio Bologna, autogol di Otoa. Assist di Rowe, Otoa anticipa Zortea e spinge il pallone in rete 0-2. Al 57′ l’espulsione di Skorupski cambia la gara. Il portiere travolge Vitinha fuori l’area di rigore. Maresca richiamato al VAR conferma il rosso. Al 62′ Malinovski fa 1-2 su punizione e la riapre. Pari Grifone al 79′ con Ekuban. Bellissimo gol dell’attaccante del Genoa che con il destro buca Ravaglia. 3-2 Messias al 91′. Sinistro a giro dell’attaccante che regala i 3 punti alla banda De Rossi.

Sassuolo-Cremonese 1-0

Gara che si decide dopo 3 minuti. Grassi perde un pallone nella metà campo avversaria, Matic lancia immediatamente Laurienté che arriva ai 25 metri e calcia. Audero legge male e respinge con Fadera che anticipa Bianchetti e trova la rete che vale i 3 punti per i ragazzi di Grosso. Ko per la banda Nicola.