Bufera a Melbourne, Sinner sotto accusa: ha infranto le regole

Jannik Sinner, ancora una volta, al centro dell’attenzione durante l’Australian Open: per quale motivo in particolare.

Jannik Sinner è un giocatore di estremo talento nonché capace di ottenere risultati che definire eccezionali è pure poco. Lo sta dimostrando anche durante l’attuale edizione dell’Australian Open, vincendo match molto importanti e che potrebbero trascinarlo per l’ennesima volta nel corso della sua carriera verso le fasi finali di uno Slam.

Non saarà facile per lui confermarsi campione del torneo major di Melbourne, dopo che è riuscito a trionfarvi nel 2024 e 2025. Carlos Alcaraz, infatti, se possibile sembra addirittura più in forma di lui, e punta a conquistare anche l’ultimo torneo del Grande Slam che gli manca. In attesa di scoprire chi fra i due (e non solo loro due) avrà effettivamente la meglio, scopriamo le ultime polemiche che hanno posto al centro dell’attenzione proprio Jannik Sinner.

Sinner, ancora polemiche: di cosa si tratta

Ancora polemiche che riguardano in primissima battuta Jannik Sinner. Il giocatore italiano, nel match contro Eliot Spizzirri, era in svantaggio di due set fino al momento in cui l’altoatesino si trovava nel momento peggiore, con i crampi che non gli stavano dando tregua. Proprio in quel momento, è stato deciso di sospendere la partita, non per le condizioni di Jannik Sinner ma perché il regolamento – quando le temperature sono considerate troppo elevate per giocare – prevede che effettivamente questa cosa accada.

Dopo la chiusura del tetto del palazzetto in cui i due si stavano affrontano, Sinner ha conquistato tre set consecutivi, vincendo la partita e qualificandosi per gli ottavi di finale. Tuttavia, decisamente più di qualcuno non ha preso bene questo epilogo, con un utente sui social media che ritiene che “il tetto è stato chiuso soltanto per Sinner, infrangendo le regole”. L’allusione sarebbe legata al fatto che indoor l’attuale numero due al mondo è molto più in forma e a suo agio rispetto alle partite giocate all’aperto, specialmente a temperature elevate.

In ogni caso, è chiaro che una partita tirata come questa possa aver fatto storcere non poco il naso tanti appassionati e addetti ai lavori. Una sospensione, per un motivo o per un altro, non è mai qualcosa di apprezzato, ma allo stesso tempo le regole sono chiare e ci si può fare davvero poco. Certo, considerando che ci saranno altre sfide da giocare all’aperto e ad alte temperature, Jannik Sinner dovrà cercare di tenere duro e non trovarsi nella condizione di arrancare come successo contro Spizzirri.