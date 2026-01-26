Tutte le notizie di calciomercato oggi lunedì 26 gennaio 2026. Maldini e Romagnoli: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato.

Ultimi aggiornamenti in tempo reale

11:30 Alfredo Pedullà: “Olusesi al Torino, accordi completati e via libera dopo la partita Champions del Tottenham di mercoledì”.

11:15 Andy Robertson dovrebbe restare al Liverpool con i Reds che secondo The Athletic avrebbero bloccato la partenza del terzino: tra le ipotesi c’era il rientro di Tsimikas dal prestito alla Roma.

10:45 Sorpresa Nani: l’esterno portoghese dopo un anno dal ritiro ha deciso di firmare con l’FC Aktobe, club della massima serie kazaka.

10:40 Siviglia e OM sono in trattative avanzate per Neal Maupay. Dalla Francia: i dettagli del prestito sono in fase di definizione.

10:30 Visite mediche col PSG per Dro Fernandez, classe 2008, che arriva dal Barcellona per poco più di 6 milioni di euro.

10:10 Alfredo Pedullà: “La Cremonese ha avuto un ottimo avvio di stagione, ma nell’ultimo periodo è in crisi di risultati. Alcune operazioni legate agli stranieri hanno dato riscontri mediocri, per questo motivo il club ha deciso di prendere un altro attaccante. Nella serata di ieri è stato raggiunto l’accordo con il Parma per Milan Djuric pronto per le visite, sottoscriverà con la Cremonese un contratto di un anno e mezzo”.



10:00 L’ex portiere della Lazio Mandas è in Inghilterra per firmare col Bournemouth insieme all’attaccante brasiliano Rayan dal Vasco da Gama. Visite mediche in corso per entrambi, con Motta pronto a prendere il posto del greco.

9:45 Il Chelsea richiama dal prestito al Borussia Dortmund l’argentino Aaron Anselmino.

Secondo colpo per il Torino

9:20 Alfredo Pedullà: “Un difensore centrale brasiliano per il Torino, si tratta di Tchoca, classe 2003, e c’è anche l’annuncio del Corinthians dopo l’ultima partita dei brasiliani. Tchoca arriva in prestito oneroso per poco meno di due milioni con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di 10 presenze da almeno 45 minuti, in tal caso il Torino pagherebbe 4,5 milioni più bonus. Il Corinthians manterrà una percentuale tra il 10 e il 15 per cento da eventuale futura rivendita. È lil secondo colpo dopo quello anticipato di Obrador, i granata sono più tavoli: manca poco per il centrocampista Olusesi, ieri sera vi abbiamo svelato anche l’interesse per Noslin dopo quello per il difensore Ranieri“.

8:30 Gianluca Mancini dopo Roma-Milan: “Il rinnovo, nessun problema: sarò il primo entusiasta a parlarne, sono felicissimo di giocare alla Roma”.

8:15 Gianluigi Longari: “Tutto confermato e visite in programma domani per il colpo Albarracin messo a segno dal Cagliari e raccontato in esclusiva nei giorni scorsi”.

8:00 Alfredo Pedullà: “Alessio Romagnoli e soprattutto il suo entourage non hanno apprezzato molto il comunicato della Lazio che lo ha tolto dal mercato. Dopo le foto social di ieri, sull’account dello stesso club, e dopo che lo stesso difensore centrale aveva salutato tutti. L’Al-Sadd gli ha prenotato due voli per stasera e per domattina (martedì). Romagnoli pensava di aver fatto un gesto importante partecipando alla trasferta di Lecce, qualcuno potrà dire “ha un contratto”, ma alle spalle ci sono promesse che lui ritiene non mantenute. In giornata Romagnoli ha avuto un lungo dialogo con Sarri, gli ha comunicato con grande rispetto che la sua decisione è quella di andar via come gli aveva già detto nel confronto durante la scorsa settimana. Questo passaggio sarà fondamentale a prescindere dal comunicato, i rapporti sono ormai deteriorati e vanno oltre l’aspetto formale. Domanda: ma la Lazio può trattenere con la forza Romagnoli? Certo, c’è un impegno scritto fino al 30 giugno 2027, ma spesso contano altre cose rispetto a un foglio di carta. Quindi, la situazione va tenuta sotto controllo”.

Mercato Roma in evoluzione

7:45 Frederic Massara, direttore sportivo della Roma: “Per quanto riguarda Tsimikas è vero, c’è un dialogo con il Liverpool e vedremo nei prossimi giorni come evolverà la situazione. Anche Carrasco è un giocatore molto forte, però come ha detto lei non è mai facile anticipare questi rientri, soprattutto nel mese di gennaio. Abbiamo ancora una settimana per vedere se ci saranno opportunità per trovare soluzioni che possano veramente darci una mano e rinforzare l’organico, che comunque è già competitivo”.

7:30 Alfredo Pedullà: “Olusesi al Torino (esclusiva del 6 gennaio): nelle prossime ore ultimo vertice per gli accordi definitivi e per lo scambio di documenti”.