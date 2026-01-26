C’è lo zampino di Trump a Milano-Cortina: mistero alle Olimpiadi

Mistero alle Olimpiadi di Milano-Cortina: la voce circolata nelle scorse ore ha scatenato un mare di polemiche, c’entra Donald Trump.

Mancano ormai davvero poche settimane al via ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina. I 25esimi Giochi Olimpici invernali, in programma a Milano e Cortina d’Ampezzo, scatteranno venerdì 6 febbraio per terminare il 22 febbraio successivo. Oltre a Milano e Cortina le gare si disputeranno anche in altre città: Rho, Assago, Bormio, Livigno, Predazzo, Rasun-Anterselva, Tesero.

Per la terza volta nella storia le Olimpiadi invernali si svolgono in Italia: era già accaduto nel 1956, sempre con Cortina d’Ampezzo, e nel 2006 con i Giochi Olimpici di Torino. Anche per questo ci si aspetta tanto dagli atleti italiani che scenderanno in pista per provare a fare la storia. Le sciatrici azzurre di punta sono ovviamente Sofia Goggia e Federica Brignone, anche se quest’ultima ha appena recuperato dal grave infortunio di aprile 2025 e non potrà ovviamente essere nelle migliori condizioni.

Ci sono poi Giovanni Franzoni, che ha trionfato di recente nel super G di Wengen e poi in discesa a Kitzbuhel, Nicol Delago (vincitrice a Tarvisio nella discesa femminile), Arianna Fontana, Federico Pellegrino e tanti altri atleti che possono regalare davvero tante soddisfazioni ai tifosi italiani. Tuttavia proprio in queste ore è cominciata a circolare una voce che preoccupa tutti coloro che attendono con ansia l’inizio dell’appuntamento a Cinque Cerchi.

Caos Olimpiadi: la mossa di Trump scatena le polemiche

Stando ad alcuni rumors, infatti, l’ICE – ovvero la United States Immigration and Customs Enforcement, agenzia federale responsabile del controllo della sicurezza negli USA – sarebbe coinvolta nelle Olimpiadi di Milano-Cortina. In che modo? Secondo alcune fonti non confermate l’ICE avrebbe il compito di gestire la sicurezza degli atleti statunitensi durante tutto il periodo delle Olimpiadi e poi anche delle Paralimpiadi (in programma dal 6 al 15 marzo 2026).

Una notizia che ha scatenato una valanga di critiche: negli USA, infatti, l’ICE è pesantemente criticata per i fatti di cronaca delle ultime settimane. Proprio qualche giorno fa è avvenuto un altro omicidio a Minneapolis per mano dell’agenzia federale: un’azione che però è stata difesa da Donald Trump, che aveva fatto altrettanto anche in occasione dell’assassinio di Renee Good.

Sollecitato dai giornalisti in merito alla questione, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha detto che al momento non risulta un coinvolgimento dell’ICE per le Olimpiadi di Milano-Cortina. “Ma anche se fosse le delegazioni straniere scelgono loro all’interno del proprio ordinamento a chi rivolgersi per assicurare la cornice di sicurezza alle delegazioni stesse – ha però aggiunto il responsabile del Viminale – Non vedo quale problema ci sia ed è una cosa molto normale. Il coordinamento della sicurezza rimane ovviamente assicurato alle autorità nazionali“.