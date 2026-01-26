SI HD

Champions League, Napoli–Chelsea: al Maradona è dentro o fuori per gli azzurri

di

Ultima chiamata per il Napoli in Champions League. Nell’ultima giornata della fase a gironi, la squadra di Antonio Conte ospita il Chelsea allo stadio Diego Armando Maradona in una sfida decisiva per il futuro europeo degli azzurri. Gli uomini di Conte costretti a vincere per sperare nel passaggio del turno. Inglesi in corsa per un posto nelle prime otto. L’approfondimento di Planetwin365.news

Nell’ultima giornata della fase a gironi, il Napoli si gioca la qualificazione ai playoff di Champions League contro il Chelsea, in corsa per rimanere tra le prime otto. La squadra di Conte, scivolata al 25° posto nel ranking europeo, arriva alla sfida con l’obbligo di vincere per sperare nel passaggio del turno, dopo un percorso finora deludente culminato nell’1-1 contro il Copenaghen.

Il tecnico dovrà fare i conti con una rosa corta e rotazioni limitate, affidandosi soprattutto all’effetto Maradona. Le statistiche di Planetwin365.news confermano il valore del fattore campo: il Napoli ha perso solo 1 delle ultime 20 gare casalinghe in Champions e, dal 1992/93, appena 4 sconfitte su 33 partite interne, terzo miglior dato tra le squadre con almeno 20 gare in casa.

Dall’altra parte, però, gli azzurri hanno vinto solo una delle ultime 10 partite contro squadre dei cinque principali campionati europei, a conferma delle difficoltà nei match ad alto coefficiente di difficoltà.

Chelsea in fiducia: inglesi a segno da 20 gare in Europa

Il Chelsea, forte di 13 punti in classifica e di una striscia aperta di 20 gare consecutive a segno in Europa, arriva a Napoli con grande fiducia. Le due squadre si sono incontrate solo due volte in competizioni ufficiali, negli ottavi di finale della Champions 2011/12: il Napoli vinse 3-1 al Maradona sfruttando il fattore campo, prima di cedere 4-1 a Stamford Bridge nel ritorno.

