Tutte le notizie di calciomercato oggi martedì 27 gennaio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato.

Calciomercato, gli aggiornamenti live

6.00 Pedullà su Noslin della Lazio: “La Lazio dovrà fare qualche operazione in uscita dopo l’arrivo di Daniel Maldini. Assolutamente confermato il forte interesse del Torino per Noslin. I granata vorrebbero chiudere. Si parla di un inserimento di Ngonge nella trattativa, che la Lazio aveva sondato come avevamo raccontato diverse settimane fa. In realtà oggi il club biancoceleste davanti è al completo. Il Torino ha proposto uno scambio di prestiti con Zapata, respinto dalla Lazio. Per Ngonge (in prestito con diritto di riscatto dal Napoli) possono esserci anche piste all’estero. Bisogna solo vedere se lui le considererà. Per Noslin in serata interesse concreto del Villarreal e di un altro paio di club stranieri. Sarà importante la formula. Aggiornamento su Belahyane: confermiamo l’interesse del Verona e la sua apertura, ma non ci sono avanzamenti sulla trattativa anche perché il centrocampista vuole prima valutare in base a tutte le offerte. E l’Hellas è stato impegnato nella sfida contro l’Udinese”.

Roma, il punto sull’esterno

01.00 Le ultime sulla Roma con Alfredo Pedullà: “Facciamo il punto sulla Roma. L’esterno basso non è detto che arrivi. Ci sono prezzi altissimi e a gennaio diventa complicato. L’opzione David Moller Wolfe è una salita ripida, forse qualcosa in più. E non si tratta solo di una questione di offerta perché il Wolverhampton non vuole parlarne. Molto difficili anche le strade che portano a Fortini (piace moltissimo) e Bernasconi, con Tsimikas ancora giallorosso non siamo al 100 per cento convinti che il club scioglierà la matassa in quel ruolo. La ricerca relativa all’esterno offensivo continua. Carrasco piace, ma formula a parte la Roma vuole continuare la ricerca; il no per Summerville è arrivato dal West Ham sabato scorso. Seuer e Tel hanno situazioni tutt’altro che semplice, tuttavia il club continuerà a lavorare per accontentare Gasperini“.

00.30 Pedullà: “Il Parma si sta concentrando su Olivier Deman, terzino sinistro del Werder Brema a conferma delle indiscrezioni arrivate verso l’ora di pranzo, ma l’operazione deve essere ancora completata. Negli ultimi giorni il Parma ha fatto un sondaggio approfondito per Riyad Idrissi, classe 2005 del Cagliari, e sarebbe disponibile anche a fare un’offerta importante oltre i 5 milioni. Il Cagliari ha già respinto altre proposte per Idrissi perché l’Intenzione è quello di trattenerlo, salvo rilanci e offerte irrinunciabili”.

Ranieri può lasciare la Fiorentina: il punto

00.10 Luca Ranieri potrebbe lasciare la Fiorentina. Ne parla Alfredo Pedullà sul proprio sito: “Luca Ranieri piace molto al Torino, non fosse altro perché ha caratteristiche (è un mancino) che servirebbero non poco alla difesa. Il Torino si è già informato, se ci fosse la possibilità prenderebbe Ranieri. Non risultano che siano arrivate richieste da 7-8 milioni, la parole di Vanoli sono molto belle sulla carta quando dice “lo considero un giocatore importante”. In realtà i fatti dicono che Ranieri ha perso la fascia e anche la titolarità, tutto il resto conta meno di zero. Il Torino vorrebbe proporre uno scambio con Asllani e Biraghi, probabile che la Fiorentina non sia d’accordo su simile traiettoria, di sicuro i granata per Ranieri ci proveranno. Ma l’ultima parola sarà dei viola che hanno già bisogno di un difensore centrale a prescindere da Ranieri e hanno sondato diversi profili (compreso Diogo Leite portoghese in forza all’Union Berlino)”.