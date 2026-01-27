Juve-Yildiz: le basi del rinnovo: cifre e durata del contratto

La Juventus è al lavoro per il rinnovo di Kenan Yildiz: il numero 10 dei bianconeri sarò il punto fermi della Vecchia Signora per le prossime stagioni.

“Yildiz è un alieno, non rientra mai nella normalità, rimane sempre un extraterrestre”: così Luciano Spalletti, allenatore bianconero in conferenza stampa. La stella turca ha segnato il secondo gol nel 3-0 della sfida contro il Napoli nel big match della 22a giornata all’Allianz Stadium.

Rinnovo Yildiz-Juve: accordo ad un passo!

It’s only January and Kenan Yildiz has already surpassed last season. 👽🌟 pic.twitter.com/mOvvKurMhC — JuveFC (@juvefcdotcom) January 26, 2026



Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il prolungamento di contratto del turco è molto vicino: gli ultimi incontri tra la dirigenza e la famiglia del numero 10 della Juventus sono stati molto proficui. L’arrivo di Spalletti e il progetto prospettatogli hanno convinto Yildiz ad accettare la proposta del club bianconero con un solo nodo da sciogliere.

🇹🇷👽 Kenan Yıldız vs Serie A Wingers & Attacking Midfielders ◉ Goals + assists – 1st

◉ xG + xA – 1st

◉ Assists – 1st

◉ Shot assists – 1st

◉ Expected goals – 1st

◉ Successful dribbles – 1st

◉ Offensive duels won – 1st

◉ Progressive carries – 1st

◉ Successful attacking… pic.twitter.com/JQXIDZpXjN — DataMB (@DataMB_) January 25, 2026



Il bonus alla firma del contratto con l’attaccante che firmerà un contratto fino al 2031 da 6 milioni di euro a stagione e, complice l’addio di Dusan Vlahovic, diventerebbe il più pagato della rosa.

Anche il dirigente, Giorgio Chiellini, poco prima della sfida contro il Napoli, ha elogiato la stella turca: “Tecnicamente ha una proprietà di controllo, dribbling e palleggio a grande velocità e fisicamente è cresciuto pareggio. Penso che questa sia una cosa speciale che ha: quest’anno sta facendo gol e assist, ha tanti margini ma ha anche già tanto presente al momento”.

La scorsa stagione, 48 partite, 9 gol e 7 assist. In questa ha già superato i numeri dell’anno scorso: 29 partite, 9 gol e 8 assist… E siamo solo a gennaio: Starboy!