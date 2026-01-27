SI HD

Juve-Yildiz: le basi del rinnovo: cifre e durata del contratto

Juve-Yildiz: le basi del rinnovo: cifre e durata del contratto

La Juventus è al lavoro per il rinnovo di Kenan Yildiz: il numero 10 dei bianconeri sarò il punto fermi della Vecchia Signora per le prossime stagioni.

Yildiz è un alieno, non rientra mai nella normalità, rimane sempre un extraterrestre”: così Luciano Spalletti, allenatore bianconero in conferenza stampa. La stella turca ha segnato il secondo gol nel 3-0 della sfida contro il Napoli nel big match della 22a giornata all’Allianz Stadium.

Kenan Yildiz, trequartista della Juventus, è vicino al rinnovo. I dettagli (Screen YouTube)

Rinnovo Yildiz-Juve: accordo ad un passo!


Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il prolungamento di contratto del turco è molto vicino: gli ultimi incontri tra la dirigenza e la famiglia del numero 10 della Juventus sono stati molto proficui. L’arrivo di Spalletti e il progetto prospettatogli hanno convinto Yildiz ad accettare la proposta del club bianconero con un solo nodo da sciogliere.


Il bonus alla firma del contratto con l’attaccante che firmerà un contratto fino al 2031 da 6 milioni di euro a stagione e, complice l’addio di Dusan Vlahovic, diventerebbe il più pagato della rosa.

Anche il dirigente, Giorgio Chiellini, poco prima della sfida contro il Napoli, ha elogiato la stella turca: “Tecnicamente ha una proprietà di controllo, dribbling e palleggio a grande velocità e fisicamente è cresciuto pareggio. Penso che questa sia una cosa speciale che ha: quest’anno sta facendo gol e assist, ha tanti margini ma ha anche già tanto presente al momento”.

La scorsa stagione, 48 partite, 9 gol e 7 assist. In questa ha già superato i numeri dell’anno scorso: 29 partite, 9 gol e 8 assist… E siamo solo a gennaio: Starboy!

