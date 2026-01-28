SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Primo piano » Champions League, le combinazioni per la qualificazione delle italiane

Champions League, le combinazioni per la qualificazione delle italiane

di

Gli ultimi 90′ che possono cambiare una stagione, o perlomeno indirizzarla. Juventus, Inter, Atalanta e Napoli scenderanno in campo stasera per l’ultima giornata della Phase League di Champions. Ma cosa serve per la qualificazione?

Tutto pronto per l’ultima giornata della fase campionato di Champions League. Le quattro italiane impegnate nella massima competizione europea – Juventus, Inter, Atalanta e Napoli – hanno ancora 90′ per modificare, nel bene o nel male, il proprio destino. Se le prime tre sono sicure di un posto almeno ai playoff, per i partenopei la situazione è più delicata. Vediamo nel dettaglio.

Antonio Conte, allenatore del Napoli: destino complicato in Champions League
Antonio Conte, allenatore del Napoli: destino complicato in Champions League

 

Champions League, il programma dell’ultima giornata

La principale novità di questa edizione è la totale contemporaneità di tutte le sfide in programma questa sera: salta lo slot delle 18.45, si arriva direttamente alle 21. La Juventus sarà impegnata a Montecarlo, contro il Monaco. L’Inter dovrà gestire la pressione del muro giallo del Borussia Dortmund, l’Atalanta farà visita all’Union Saint Gilloise mentre il Napoli ospiterà il Chelsea.

Ajax vs Olympiacos 
Arsenal vs Kairat Almaty 
Monaco vs Juventus 
Athletic Club vs Sporting CP
Atlético Madrid vs Bodø/Glimt 
Bayer Leverkusen vs Villarreal 
Borussia Dortmund vs Inter 
Club Brugge vs Marseille 
Eintracht Frankfurt vs Tottenham Hotspur
Barcellona vs Copenhagen
Liverpool vs Qarabag 
Manchester City vs Galatasaray 
Napoli vs Chelsea
Pafos vs Slavia Praga
Paris Saint-Germain vs Newcastle United
PSV Eindhoven vs Bayern Monaco
Union Saint-Gilloise vs Atalanta

La Juventus di Luciano Spalletti è sicuro dei playoff di Champions League
La Juventus di Luciano Spalletti è sicuro dei playoff di Champions League

 

Le probabili formazioni delle italiane

Monaco-Juventus

MONACO (4-4-2): Khon; Vanderson, Dier, Kehrer, Caio; Zakaria, Teze, Akliouche, Ansu Fati; Golovin, Balogun. All. Sébastien Pocognoli.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; Openda. All. Spalletti.
Borussia Dortmund-Inter
BORUSSIA DORTMUND (4-5-1): Kobel; Schlotterbeck, Bensebaini, Can, Ryerson; Nmecha, Brandt, Groß, Adeyemi, Gittens; Guirassy. Allenatore: Niko Kovač.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Carlos Augusto, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M.Thuram. All. Cristian Chivu.

Napoli-Chelsea

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Vergara, Elmas; Hojlund. All.Conte.
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Palmer, Neto; Joao Pedro. All: Liam Rosenior.

Union SG-Atalanta

USG (3-4-1-2): Scherpen; Sykes, Burgess, MacAllister; Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Smith; El Hadj; Florucz, David. All. David Hubert.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.
Champions League, l'Inter di Christian Chivu stasera in casa del Borussia Dortmund
Champions League, l’Inter di Christian Chivu stasera in casa del Borussia Dortmund

Champions League, cosa serve alle italiane per qualificarsi

Atalanta, Juventus e Inter sono già certe di partecipare ai playoff. Per le prime 8 posizioni resta complicato, molto dipenderà dai risultati di chi, attualmente, precede le tre italiane. I bianconeri di Luciano Spalletti, con un pareggio, sono sicuri di essere testa di serie ai playoff. Lo stesso discorso vale per i ragazzi di Christian Chivu e la Dea di Raffaele Palladino. Discorso complicato per il Napoli: gli uomini di Antonio Conte saranno ancora dentro se vinceranno contro i Blues, a meno che tutte le squadre tra gli 8 e i 10 punti vincano.

Lascia un commento

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2026  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×