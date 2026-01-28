Champions League, le combinazioni per la qualificazione delle italiane

Gli ultimi 90′ che possono cambiare una stagione, o perlomeno indirizzarla. Juventus, Inter, Atalanta e Napoli scenderanno in campo stasera per l’ultima giornata della Phase League di Champions. Ma cosa serve per la qualificazione?
Tutto pronto per l’ultima giornata della fase campionato di Champions League. Le quattro italiane impegnate nella massima competizione europea – Juventus, Inter, Atalanta e Napoli – hanno ancora 90′ per modificare, nel bene o nel male, il proprio destino. Se le prime tre sono sicure di un posto almeno ai playoff, per i partenopei la situazione è più delicata. Vediamo nel dettaglio.
Champions League, il programma dell’ultima giornata
La principale novità di questa edizione è la totale contemporaneità di tutte le sfide in programma questa sera: salta lo slot delle 18.45, si arriva direttamente alle 21. La Juventus sarà impegnata a Montecarlo, contro il Monaco. L’Inter dovrà gestire la pressione del muro giallo del Borussia Dortmund, l’Atalanta farà visita all’Union Saint Gilloise mentre il Napoli ospiterà il Chelsea.
Champions League, cosa serve alle italiane per qualificarsi
Atalanta, Juventus e Inter sono già certe di partecipare ai playoff. Per le prime 8 posizioni resta complicato, molto dipenderà dai risultati di chi, attualmente, precede le tre italiane. I bianconeri di Luciano Spalletti, con un pareggio, sono sicuri di essere testa di serie ai playoff. Lo stesso discorso vale per i ragazzi di Christian Chivu e la Dea di Raffaele Palladino. Discorso complicato per il Napoli: gli uomini di Antonio Conte saranno ancora dentro se vinceranno contro i Blues, a meno che tutte le squadre tra gli 8 e i 10 punti vincano.