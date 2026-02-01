Como-Atalanta, Carnesecchi eroe: ipnotizza Paz e ferma Fabregas

Termina 0-0 a Como tra la banda Fabregas e l’Atalanta di Raffaele Palladino. Dea in 10 dall’inizio per l’espulsione di Ahanor che resiste grazie ad un eroico Carnesecchi, perfetto anche sul rigore di Nico Paz.

E’ Marco Carnesecchi l’MVP della gara tra Como ed Atalanta terminata 0-0 solo grazie ai miracoli del portiere della Dea. Bergamaschi immediatamente in 10 per l’espulsione di Ahanor che porta Palladino a sostituire Scamacca con Sulemana. Prestazione di resistenza da parte della Dea con il Como che controlla il possesso e sfiora più volte la rete del vantaggio. Nel finale fallo di mano di Scalvini che manda Pairetto al VAR. Dal dischetto si presenta Nico Paz che per la terza volta su 3 sbaglia un penalty in Serie A. Quarto rigore parato da Marco Carnesecchi. Eroe di giornata per la banda Palladino. Frenata Como nella corsa alla Champions. Punto importante per l’Atalanta nella corsa all’Europa.

Ahanor espulso, Atalanta in 10

Pronti via e Atalanta in 10 dopo 8 minuti. Perrone provoca Ahanor che lo schiaffeggia. Pairetto richiamato dall’assistente estrae il rosso per il difensore e il giallo per il centrocampista argentino. Al 11′ occasione Atalanta con Scamacca. Punizione dell’attaccante, blocca Butez. 2 minuti e Douvikas spreca l’1-0. Filtrante di Baturina per l’ex Celta Vigo che spreca malissimo. Al 19′ cambio Atalanta, fuori Scamacca e dentro Sulemana. Doppia chance per Ramon tra il 25′ e il 28′. Prima calcia alto poi di testa da corner manda a lato. Ci prova Nico Paz al 36′. Conclusione morbida parata da Carnesecchi. Miracolo di Scalvini su Perrone al 38′. Paz calcia, Carnesecchi risponde centrale con il difensore che salva sul tap-in di Perrone. Altro miracolo di Carnesecchi al 44′. Ramon va al tap-in con il portiere che salva. Primo tempo che finisce 0-0.

Carnesecchi eroe ipnotizza Nico Paz

Pronti via e ad inizio ripresa ci prova Sulemana. Super giocata di CDK che libera l’ex Southampton che conclude conquistando un corner. 3 minuti e al 52′ ci prova Ramon. Il centrale manca però ancora la porta. Al 58′ Douvikas sbaglia a porta vuota. Addai mette un pallone perfetto ma velocissimo sulla linea con il greco che manca l’1-0. Doppia occasione per Morata al 74′ e al 77′. Prima sbaglia ma era in fuorigioco poi su cross di Ramon non riesce a fare 1-0. Al 95′ rigore per il Como. Fallo di mano di Scalvini ravvisato dal VAR Chiffi e concesso dall’arbitro Pairetto. Dal dischetto Nico Paz si fa ipnotizzare da Carnesecchi. Terzo rigore su tre sbagliato in A dall’Argentino. Quarto penalty su 13 parato in A da Carnesecchi. Finisce 0-0.