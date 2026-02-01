Cremonese-Inter, Latuaro e Zielinski fanno volare Chivu

Vince 0-2 l’Inter contro la Cremonese con le reti di Lautaro Martinez e Piotr Zielinski. Nella ripresa gara fermata per qualche minuto per un petardo che ha colpito il portiere della Cremonese, Audero.

Un gol di Lautaro Martinez su corner di Dimarco e una perla di Piotr Zielinski regalano i 3 punti all’Inter contro la Cremonese. Nerazzurri ora a +8 sul Milan in attesa della gara di martedì dei rossoneri contro il Bologna. Nella ripresa brutto episodio per quanto riguarda il portiere Audero colpito da un petardo con la gara sospesa per diversi minuti prima di riprendere. Cremonese che crolla così al 15^ posto a 23 punti, gli stessi del Genoa 16^ e del Parma 14^ che ha però una gara in meno. Per Lautaro Martinez sono 13 i gol in campionato, uno in più rispetto alla scorsa stagione, 4 gli assist. Lautaro Martínez ha segnato 128 gol in Serie A con la maglia dell’Inter, eguagliando Alessandro Altobelli al quarto posto tra i migliori marcatori nerazzurri nel campionato italiano.

Lautaro e Zielinski la sbloccano

Prima chance dopo 8 minuti. Ce l’ha Pio Esposito. Incornata della punta dell’Inter che non crea però problemi ad Audero. Al 16′ è Lautaro Martinez a sbloccare la partita. Corner battuto alla perfezione da Dimarco e colpo di testa del Toro di Bahia Blanca per la rete del vantaggio. Occasione per Vardy al 28′. L’attaccante si presenta davanti a Sommer, bravo a chiudergli lo spazio. E’ l’Inter a raddoppiare al 31′. Zielinski riceve da Luis Henrique e scarica una super conclusione dalla distanza che sorprende Audero per lo 0-2. Al 39′ occasione per Dimarco. Punizione affidata all’esterno che trova una deviazione e guadagna un corner. Ci prova Bonazzoli al 44′. Palla recuperata alta dalla Cremonese che calcia, Sommer respinge. Finisce 0-2 il primo tempo.

Vince 0-2 l’Inter

Al 49′ Audero cade a terra. Il portiere è stato colpito da un petardo proveniente dal settore dell’Inter. Gara stoppata qualche minuto, poi ripresa. Secondo tempo senza grosse emozioni al 80′ ci prova Thuram. Bastoni mette in mezzo per il francese che di testa non trova per poco lo specchio della porta. Un minuto e ci prova un altro subentrato, Milan Djuric. Chance Cremonese, con un cross da sinistra che trova il centravanti ex Parma che per poco non impatta. Palo di Zerbin al 85′. Sugli sviluppi di una punizione Akanji respinge al limite. L’ex Napoli calcia ma impatta sul palo. Ci prova Dimarco al 92′. Mkhitaryan serve il terzino che calcia ma Floriani chiude. Finisce 0-2. Inter che sale a 55 punti. Cremonese che resta a 23.