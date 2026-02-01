Nico Paz, in Serie A col Como i rigori sono una maledizione

Continua la maledizione dei calci di rigore per Nico Paz in Serie A. Il talentuosissimo centrocampista del Como ha sbagliato il suo terzo penalty su 3 nel massimo campionato italiano.

Il terzo errore dal dischetto in Serie A. Il quarto su 5 rigori tirati in carriera. Continua la maledizione dei penalty per Nico Paz, ipnotizzato da Marco Carnesecchi. Prima di oggi Nico Paz aveva già sbagliato in Real Madrid-Lipsia, gara di Youth League pareggiata 1-1, portiere Jonas Nickisch. Errore poi nella vittoria del Como della scorsa stagione 2-0 contro il Lecce, portiere Falcone. Nel successo 0-3 a Roma contro la Lazio, portiere Provedel oltre alla gara odierna. Un solo rigore segnato, in Primera Federacion con la maglia del Real Madrid Castilla, sconfitta 2-1 contro il Linares Deportivo. Portiere Samu Casado.

Quello sbagliato contro l'Atalanta è il terzo consecutivo in Serie A e questa volta costa la vittoria al Como. Un rigore che poteva valere i 3 punti per il Como che invece si è dovuto accontentare di un magro 0-0 nella gara pareggiata contro l'Atalanta, in 10 dal 8′ minuto. Match dominato dal Como e deciso oltre che dall'errore di Nico Paz da una serie di parate incredibili del portiere della Dea.