Torino-Lecce, basta Che Adams a Baroni per battere Di Francesco

Basta un gol di Che Adams nel primo tempo al Torino per battere 1-0 il Lecce. Scatto salvezza dei granata che tornano a vincere dopo 4 ko consecutivi. Lecce che resta a +1 sulla Fiorentina terzultima.

Vittoria che da respiro, quella del Torino 1-0 contro il Lecce nella gara delle 12.30 della domenica. I granata si impongono 1-0 grazie al gol di Che Adams su assist di Vlasic e salgono a quota 26 punti. +9 sulla zona retrocessione. Ko pesante per il Lecce che non riesce a staccare ulteriormente Fiorentina, Pisa e Verona, ferme a 17, 14 e 14 e tutte sconfitte ieri. Riscossa quella dei granata dopo 4 ko consecutivi. Prestazione di livello da parte di Duvan Zapata, la migliore in stagione. Ammonito e squalificato a Firenze invece Vlasic, tra i migliori in campo e autore dell’assist decisivo. MVP in casa Lecce, invece, Falcone. Il portiere giallorosso è stato autore di diversi interventi decisivi.

Che Adams la sblocca

2 minuti e Lecce subito pericoloso. Sottil mette una palla tagliata sul secondo palo. Gandelman non arriva per poco. Al 8′ ci prova il Torino. Sponda di testa di Casadei per il colpo di testa di Adams. Para Falcone. Granata pericolosi al 16′. Lazaro mette una sfera interessante al centro dell’area. Non arrivano però compagni. Risposta salentina al 26′. Tiro-cross di Cheddira, si salva in corner Maripan. Torino che la sblocca al 29′. Vlasic offre una palla deliziosa sul secondo palo dove arriva Che Adams che dalla buona posizione batte Falcone per il gol del 1-0. Tra il 32′ e il 35′ doppia occasione per Zapata. Prima con una conclusione alta sopra la traversa, poi con un destro potente che viene però respinto dal portiere del Lecce. Ancora Torino vicino al raddoppio al 40′. Sponda di Zapata per Casadei, il centrocampista prova ma viene respinto da Falcone. Lazaro calcia poi fuori. Al 46′ punizione di poco alta di Sottil. Termina 1-0 il primo tempo.

Vince 1-0 il Torino

Pronti via e subito miracolo di Falcone al 49′. Vlasic serve una palla deliziosa per il colpo di testa di Zapata. Miracolo del portiere. 2 minuti e sfiora il pari il Lecce. Traversone di Sottil che per poco non sorprende Paleari. Occasione per Pedersen al 59′. Diagonale su passaggio di Ilkhan ma sfera che finisce a lato. Al 67′ Adams si divora il 2-0. Sugli sviluppi di un cross di Lazaro è ancora Casadei a spizzare ma lo scozzese manda poi sul fondo. Altra chance per la banda Baroni al 73′. Spizzata di Zapata deviazione di Maripan parata di Falcone. Un minuto e ci prova anche il neo acquisto Prati. Diagonale che termina a lato. Al 80′ miglior chance della gara per il Lecce. Ci prova Banda ma colpisce il palo. Non succede più nulla, finisce 1-0 Torino.