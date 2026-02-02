Emil Audero, portiere della Cremonese ha parlato tramite un reel Instagram della sua squadra dopo l’episodio del lancio del petardo nei suoi confronti avvenuto nella gara persa 0-2 contro l’Inter.

Tramite un messaggio social, sul profilo Instagram della Cremonese, Emil Audero ha voluto ringraziare tutte le persone che si sono preoccupate per le sue condizioni. Il portiere è stato colpito da un petardo nella gara contro l’Inter. Il portiere ha dichiarato di aver avuto ieri un forte dolore all’orecchio e una sensazione di bruciore al ginocchio. Il calciatore ha poi dichiarato di essersi svegliato molto bene nella giornata di oggi e di sentirsi sollevato. Audero ha dichiarato di aver rivisto le immagini e che poteva andare molto peggio e che purtroppo accadono ancora episodi simili. Il portiere chiude augurandosi come in futuro possano diminuire e ringraziando ancora chi gli ha scritto.

Il messaggio di Audero

Emil Audero ha rischiato tantissimo quando è stato vittima di un petardo lanciato da un tifoso dell’Inter nel corso della gara contro la Cremonese. Ora è lo stesso estremo difensore a rassicurare tutti sulle proprie condizioni di salute con un video pubblicato sulle pagine ufficiali del club lombardo. “Questo è un messaggio per ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto per chiedermi come stavo. Sto bene, nonostante ieri avessi un forte dolore all’orecchio e una sensazione di bruciore al ginocchio. Nonostante tutto oggi mi sono svegliato molto bene e un po’ più sollevato. Ho rivisto le immagini e poteva andare peggio. Sono contento che sia andata così. Purtroppo accadono ancora questi episodi, mi auguro che in futuro diminuiscano”.

Il messaggio della Cremonese

Anche dalla Cremonese è arrivato un messaggio distensivo in cui si elogia il portiere per il comportamento tenuto in campo: “Siamo orgogliosi di quanto dimostrato ieri da Emil Audero che, seppur scosso dall’accaduto, ha deciso di proseguire e difendere i nostri pali con grande professionalità e senso di responsabilità. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno espresso a Emil vicinanza e affetto dimostrando, ancora una volta, che a vincere è sempre lo sport”.