Federica Brignone spaventa l’Italia: allarme Olimpiadi

L’ultim’ora su Federica Brignone ha messo in ansia i tifosi italiani: l’allarme è scattato a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi.

Tra le speranze di medaglia dell’Italia alle imminenti Olimpiadi di Milano-Cortina c’è anche Federica Brignone. La campionessa azzurra è riuscita nel suo obiettivo, ovvero recuperare in tempo per i Giochi invernali pur sapendo di non poter essere nelle migliori condizioni fisiche. Il recupero di Brignone è stato semplicemente straordinario: dieci mesi fa, dopo il terribile infortunio a Moena, in pochissimi avrebbero scommesso su una partecipazione della sciatrice italiana alle Olimpiadi 2026.

Invece, giorno dopo giorno, Federica Brignone ha lavorato intensamente per dimostrare a tutti che il miracolo era possibile. Ed è così che la 35enne ha conquistato un’altra straordinaria vittoria, forse la più bella: il ritorno in pista già in questa Coppa del Mondo, con il sesto posto nel Gigante di Kronplatz che ha davvero lasciato tutti a bocca aperta.

Brignone, in questi ultimi giorni, ha tenuto a precisare che sente ancora dolore nel Gigante, mentre in velocità le cose sembrano andare meglio. I tifosi si chiedono quindi in quale gare la campionessa italiana deciderà di scendere in pista alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Su questo aspetto e più in generale sulle condizioni dell’atleta è intervenuta Maria Rosa Quario, madre di Federica Brignone e sciatrice di alto livello negli anni ’80.

Allarme Brignone: tifosi preoccupati, cosa succede

Nell’intervista rilasciata a Radio Anch’io Sport, in onda su Rai Radio 1, Maria Rosa Quario ha ribadito che quello di sua figlia è stato un vero e proprio miracolo. Tuttavia Federica ha ancora bisogno di effettuare qualche test per capire come muoversi in vista dei Giochi invernali. “Il primo gigante era stato molto incoraggiante, con il sesto posto – ha detto la mamma della campionessa – Le gare veloci, la prova della discesa e il SuperG a Crans-Montana un po’ meno, perché Fede si è resa conto di essere ancora un po’ indietro soprattutto sotto l’aspetto della fiducia”.

L’anno scorso Federica Brignone era stata straordinaria in discesa, vincendo la Coppa del Mondo. Tuttavia è proprio la disciplina dove ci sono più rischi e le difficoltà sono inevitabilmente maggiori. “Bisogna essere veramente pronti ed allenati. Non si può improvvisare – ha aggiunto la madre della sciatrice – La scelta sulle gare? No, ancora non c’è stata, sicuramente farà il gigante“.

Maria Rosa Quario ha poi tranquillizzato i fan: Federica Brignone arriverà all’appuntamento olimpico carica e determinata nonostante qualche dubbio sorto negli ultimo giorni. “Non mollerà di sicuro, non lascia nulla di intentato, non solo per l’obiettivo olimpico. Ha sempre detto che non voleva che questo infortunio mettesse fine alla sua carriera”.