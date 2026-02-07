Italia, primo oro ai Giochi Olimpici Invernali: trionfo per la pattinatrice Francesca Lollobrigida

Primo oro per l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali con Francesca Lollobrigida regina dei 3000 metri a Milano-Cortina 2026 nella specialità pattinaggio di velocità.

Non poteva esserci un avvio migliore per l’inizio dei Giochi Olimpici invernali in casa. Nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno, Francesca Lollobrigida ha regalato all’Italia la prima medaglia d’oro mandando in visibilio il pubblico dello Speed Skating Stadium.

Una gara da record: primo oro dell’Italia con Lollobrigida

L’azzurra ha messo in scena una prova praticamente perfetta con un attacco decisivo negli ultimi tre giri, chiudendo con il tempo record di 3:54.28. Una prestazione che le ha garantito il gradino più alto del podio, polverizzando il precedente record olimpico, con l’argento alla norvegese Ragne Wiklund e il bronzo alla canadese Valerie Maltais.

✅ Gold medal

✅ Olympic record

✅ Italy’s first-ever gold in Women’s Speed Skating

✅ Italy’s first gold medal at Milano Cortina 2026

✅ Olympic gold on her birthday History made. GRAZIE, Francesca Lollobrigida 🇮🇹 #MilanoCortina2026 #Olympics #SpeedSkating pic.twitter.com/XnWV9mHcQn — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 7, 2026



Dopo l’argento e il bronzo conquistati a Pechino 2022, la Lollobrigida ha trovato l’ora che mancava alla sua straordinaria collezione. La vittoria di oggi è il coronamento di un ciclo spesso pieno di difficoltà superando le difficoltà fisiche degli ultimi anni.

Complimenti a Francesca Lollobrigida per uno straordinario oro olimpico, il primo per l’Italia, conquistato con un record olimpico nel giorno del suo compleanno. Orgoglio azzurro, talento e determinazione. Bravissima! pic.twitter.com/yZMo1HuXPn — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 7, 2026



Dopo essere diventata campionessa olimpica, si è sciolta in un pianto liberatorio, correndo verso le tribune per abbracciare il figlio Tommaso: “Vincere in casa è un sogno, farlo nel giorno del mio compleanno davanti a mio figlio è indescrivibile,” ha dichiarato ai microfoni a caldo. “Questo oro non è solo mio, è di tutta l’Italia che mi ha spinta nell’ultimo giro”.