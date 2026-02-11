C’è anche tanto gossip e vita sentimentale nelle Olimpiadi invernali. Il biatleta norvegese Sturla Holm Lägreid, dopo aver confessato il tradimento, ha ricevuto la replica dell’ex fidanzata.

L’atleta norvegese Sturla Holm Lägreid ha vinto la medaglia di bronzo nella 20 chilometri di Biathlon. Dopo essersi messo al collo la medaglia ha confessato il tradimento della fidanzata. “Ho capito che è la donna della mia vita e non posso vivere tutta la vita tenendoglielo nascosto. L’unico modo per risolvere la situazione è dire tutto e mettere tutto sul tavolo, sperando che lei possa ancora amarmi”.

La saga alle Olimpiadi

Il biatleta ha fatto la sua rivelazione alla tv d istato norvegese al termine della gara vinta dal connazionale Johan-Olav Botn, con il francese Eric Perrot al secondo posto. “C’è una persona con cui volevo condividerlo, ma che oggi potrebbe non essere lì a guardare. Sei mesi fa ho incontrato l’amore della mia vita, la persona più bella e gentile del mondo. Gliel’ho detto una settimana fa. È stata la settimana peggiore della mia vita”.

NEW: Norwegian biathlete Sturla Holm Laegreid admits to cheating on his girlfriend after winning a bronze medal at the Winter Olympics. Sturla Holm Laegreid broke down in tears as he talked about the “worst week” of his life. “I had a gold medal in my life, and there are… pic.twitter.com/VDB1pNlRue — Collin Rugg (@CollinRugg) February 10, 2026

La risposta dell’ex fidanzata

L’ex fidanzata, il cui nome è stato tenuto segreto per ragioni di privacy, ha mandato una lettera al giornale norvegese Verdens Gang, esplicitando le sue ragioni: “È difficile perdonare. Anche dopo una dichiarazione d’amore davanti al mondo intero. Non ho scelto di essere messa in questa posizione ed è doloroso trovarmi qui”.

Il pentimento del biatleta

Sturla Holm Laegreid ha confessato il proprio pentimento all’esternazione delle dichiarazioni, spiegando a mezzo stampa di esser stato in un momento particolare quando ha annunciato il tradimento al termine della gara: “Ero un po’ nel mio mondo. Mi dispiace profondamente di aver raccontato questa storia personale in un giorno di festa per il biathlon norvegese”.

Infine l’atleta norvegese decide di chiedere scusa alla fidanzata: “Le mie scuse vanno a Johan-Olav, che meritava tutta l’attenzione dopo l’oro. E vanno anche alla mia ex ragazza, che è finita involontariamente sotto i riflettori dei media, spero che stia bene. Non posso cambiare la situazione, ma ora mi lascerò tutto alle spalle e mi concentrerò sulle Olimpiadi”.