Lindsey Vonn una delle più incredibili e sfortunate sportive al mondo dello sport. La sua carriera è stata un continuo mix di successi seguiti da infortuni devastanti, culminando nel drammatico incidente di pochi giorni fa ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

Qualche giorno fa, Lindsey Vonn, sciatrice americana, è stata protagonista di una caduta terribile durante la discesa libera olimpica a Cortina. Si è provocata una frattura complessa della tibia e poco dopo è stata sottoposta a una doppia operazione d’urgenza a Treviso per stabilizzare l’osso.

Intervento riuscito per Lindsey Vonn: il messaggio social

“Ho subito il mio terzo intervento oggi ed è andato a buon fine. Oggi la parola “successo” ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa. Sto facendo progressi e, anche se sono lenti, so che andrà tutto bene. Ringrazio tutto lo straordinario personale medico, gli amici e la mia famiglia che mi sono stati accanto, e per la meravigliosa ondata di affetto e sostegno ricevuti da persone di tutto il mondo. Inoltre, faccio i miei più grandi complimenti ai miei compagni di squadra e a tutti gli atleti del Team USA che stanno gareggiando, ispirandomi e dandomi qualcosa per cui fare il tifo”.

A true warrior ❤️ Lindsey Vonn has shared that she’s successfully undergone her third surgery. Wishing you all the best, LV 🙏 pic.twitter.com/gfTnn55PHq — TNT Sports (@tntsports) February 11, 2026

L’infortunio di Lindsey Vonn durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina è stato un evento drammatico che ha scosso il mondo dello sport, segnando probabilmente la fine della carriera di una delle più grandi sciatrici di sempre…

Le parole del padre Alan Kildow dopo l’infortunio

“Ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera. Non ci saranno più gare di sci per Lindsey, finché avrò voce in capitolo, lei non parteciperà più a gare. È una persona molto forte. Conosce il dolore fisico e comprende le circostanze in cui si trova. Ed è in grado di gestirlo. Meglio di quanto mi aspettassi. È una persona molto, molto forte. E quindi penso che lo stia gestendo molto bene. Ha sempre qualcuno con sé, o più persone con sé. Avremo persone qui finché lei sarà qui”.