Sofia Goggia, la dedica fa piangere tutti: emozione pura a Milano-Cortina

Una lunga dedica scritta dalla sciatrice azzurra Sofia Goggia fa piangere tutti alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Lo scorso 6 febbraio si è tenuta la spettacolare cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, che ha dato ufficialmente il via alle Olimpiadi invernali attualmente in scena.

Tra le grandi protagoniste di questa edizione c’è senza dubbio Sofia Goggia, finita nelle ultime ore al centro dell’attenzione non solo per i risultati sportivi, ma soprattutto per una dedica estremamente commovente che ha emozionato tutti.

La dedica di Sofia Goggia fa commuovere tutti alle Olimpiadi

Sofia Goggia, infatti, è reduce dalla conquista della medaglia di bronzo nella discesa, un risultato di enorme valore per l’atleta italiana. Un successo che la bergamasca ha voluto raccontare e condividere, pubblicando le proprie emozioni legate a questo traguardo così importante.

Proprio attraverso il suo profilo Instagram, la Goggia ha scritto un lungo messaggio, nel quale ha espresso tutta la sua felicità e la sua gratitudine dopo il risultato ottenuto. Un podio olimpico che ha rappresentato una vera e propria rinascita per l’atleta, soprattutto considerando la fatica e le difficoltà affrontate negli ultimi tempi proprio nella prova di discesa.

Nonostante una gara particolarmente impegnativa, Sofia Goggia è riuscita a portare a casa un terzo posto che le ha dato una grande iniezione di fiducia, soprattutto dal punto di vista mentale, in vista dei prossimi impegni che la vedranno ancora protagonista in queste Olimpiadi, che termineranno il prossimo 22 febbraio.

Tuttavia, a commuovere l’intero ambiente olimpico è stato proprio il lungo e sentito messaggio pubblicato dall’atleta sui propri social, capace di trasmettere tutta la propria felicità: “Ieri mi hai messo (il messaggio è indirizzato a Cortina, teatro delle Olimpiadi, ndr) a dura prova con le tante variabili che sono successe durante la gara, variabili che ho e abbiamo gestito egregiamente, tenendo duro di testa. Nonostante una prestazione con tante sbavature – ma mettendoci sempre tutto il mio cuore- mi hai regalato una bellissima medaglia di Bronzo, la terza consecutiva in Discesa in tre edizioni Olimpiche consecutive e questo costituisce un valore inestimabile“, ha scritto la 33enne.

La Goggia ha poi aggiunto: “Non era scontato per come si era evoluta la situazione eppure mi hai voluta premiare comunque… ti sono grata. L’8 febbraio, dal 2023, è un giorno speciale, l’8 febbraio 2026 è una giornata che non dimenticherò mai e credo fermamente che in questa medaglia ci sia stata anche la carezza di una nostra compagna scomparsa tre anni fa, compagna che però continua a vivere nei nostri cuori”.

Infine, la sciatrice ha voluto mandare anche un messaggio di fair play, con un messaggio di vicinanza nei confronti di Lindsey Vonn dopo la paurosa caduta nella discesa libera femminile alle Olimpiadi. L’atleta è stata costretta allo stop a causa di una frattura alla gamba e Sofia Goggia ha voluto comunque esprimere la propria vicinanza verso la collega: “Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutata ieri a gestire la situazione, grazie a te Cara Cortina ma grazie anche a te, Elly: sei sempre con noi, in noi. La mia Olimpiadi continua, ci vediamo domani in Combinata con Lara Della Mea”.