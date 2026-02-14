Home » Altri sport » Chi è Lucas Pinheiro Braathen, regala al Brasile la prima medaglia alle Olimpiadi invernali

Chi è Lucas Pinheiro Braathen, regala al Brasile la prima medaglia alle Olimpiadi invernali

Il primo oro storico alle Olimpiadi invernali per il Brasile l’ha ottenuto Lucas Pinheiro Braathen con una discesa storica. Conquistato alla grande il gigante olimpico.

Nato a Oslo il 19 aprile 2000 da papà norvegese e mamma brasiliana, Braathen conta sei vittorie in Coppa del Mondo, la prima a soli 20 anni nello slalom gigante di Solden. Ha vinto la coppa di Slalom nel 2023, Braathen fino a quell’anno aveva appresentato la Norvegia. Il 27 ottobre 2023, un po’ a sorpresa, ha annunciato il ritiro per via di alcuni contrasti avuti con la federazione sciistica norvegese per divergenze sugli sponsor, argomento sempre molto scottante nel panorama dello sci.

Braathen storico: primo successo brasiliano in Coppa del Mondo
Braathen storico: primo oro per il Brasile a Milano-Cortina 2026

Il cambio di nazione

A marzo 2024 Braathen ha espresso la volontà di tornare in attività sotto la bandiera del Brasile, il Paese della mamma Alessandra. Una nazione senza tradizione sciistica, motivo per cui tutti i risultati ottenuti da Braathen sono i primi del Brasile nello sci alpino. E che quest’oggi sale sul tetto olimpico con una prestazione a dir poco impressionante.

Le dichiarazioni post-gara

Sono state due manche perfette quelle del 25enne nato a Oslo che ha vinto davanti a Marco Odermatt, medaglia d’argento, e Loic Meillard, medaglia di bronzo.

Interpellato dai colleghi di Rai Sport, Pinheiro Braathen ha parlato così della prova odierna: “Non so cosa dire, un brasiliano campione olimpico nello sci alpino. Non posso crederci: nella prima manche sono stato solido, nella seconda sentivo di non essere veloce e inseguivo. Il primo oro olimpico del Brasile? Non è importante da quale nazioni arrivi e dal colore della tua pelle, se credi in qualcosa puoi farcela. Tutto è possibile”.

Tra le difficoltà del 2023 e la ripresa grandiosa

Dopo aver deciso di ritirarsi provvisoriamente, nel 2023 disse: “Mi sono ritrovato in una situazione in cui sentivo di aver perso il motivo per cui avevo iniziato a sciare – aveva dichiarato nella conferenza stampa dell’addio, in lacrime -. Se non lo fai per lo stesso motivo per cui hai iniziato, allora non ho trovato naturale continuare. Avevo bisogno di staccarmi dallo sport, di passare del tempo con me stesso e di non pensare alla carriera per una volta, prima di scegliere quale sarebbe stato il mio prossimo percorso”. E ora è ritornato alla grandissima, entrando di diritto nella storia del Brasile e delle Olimpiadi invernali.

