Snowboard cross, splendido argento per Michela Moioli e Lorenzo Sommariva

Giornata storica per i colori azzurri. Non solo l’oro di Federica Brignone, ma anche l’argento di Michela Moioli e Lorenzo Sommariva nella gara a squadre miste di snowboard cross.

Momento davvero bellissimo per l’Italia Team alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. L’Italia conquista la ventunesima medaglia a Milano Cortina 2026, superando il record di podi (20) dell’edizione di Lillehammer 1994. Grande prova di Michela Moioli, che è riuscita a sopravanzare la francese Casta e star dietro solo alla superlativa Charlotte Bankes.

Il podio vede quindi l’Oro per la Gran Bretagna con Nightingale e Bankes, argento italiano e il bronzo per Francia 2 con Bozzolo/Casta. Sommariva è riuscito a chiudere terzo a 66 centesimi dalla Francia in terza posizione.

La soddisfazione

“La soddisfazione più bella è vedere le nostre atlete e i nostri atleti in nove discipline diverse a medaglia. Questo vuol dire che le federazioni, i gruppi sportivi militari e la preparazione olimpica del Coni hanno lavorato a beneficio di tutte le discipline e che stiamo contribuendo a fare cultura sportiva diffusa”, ha commentato il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio dopo il record di medaglie.

“Con gli impianti, le squadre, gli atleti e le atlete, stiamo dando un messaggio di positività, di vita sana e di sani principi ai ragazzi e alle ragazze che verranno. L’Italia sta dimostrando di essere protagonista nelle discipline invernali come in quelle estive e questo è dipeso dall’ottima organizzazione delle federazioni e dei gruppi sportivi, supportata dal team di preparazione olimpica del CONI. Nulla avviene per caso”.

Poi ha aggiunto: “Siamo quasi a buon punto per Los Angeles nell’aver individuato chi fa parte del club olimpico e nella pianificazione con ogni singola federazione. L’organizzazione sportiva italiana – quindi il CONI, gli organismi sportivi, le federazioni, gli enti di promozione sportiva e le discipline associate – sta perseguendo questo: la professionalità”.

FONTE: CONI