Closed Var. In onda tutti i week end negli stadi italiani

Ogni settimana ripetiamo le stesse cose ma non cambia mai nulla.

Almeno, però, risparmiateci il messaggio alla Nazione di Rocchi che prova a spiegare e ora inizia ad accusare per distogliere l’attenzione dal disastro che sta commettendo lui in prima persona.

Il caso La Penna

E’ inutile che il calcio italiano se la prenda con La Penna. E’ sempre stato scarso, poteva arbitrare massimo in serie B e abbiamo già spiegato in un format di inchiesta su Sportitalia perché La Penna prende sempre voti alti. Non fatemi ripetere perché sarei ripetitivo. Cercatevi la puntata su youtube. La colpa è di Rocchi. Un folle che assegna Inter-Juventus a La Penna e mette Doveri a fare il guardiano delle panchine.

Rocchi va cacciato

Rocchi non va fermato, Rocchi non va riconfermato (per fortuna non è possibile), Rocchi va cacciato all’istante. Ma cosa deve fare di più quest’uomo per allontanarlo per sempre dal calcio? Sta falsando un campionato, bruciando un sistema e facendo perdere credibilità al campionato. Rocchi deve essere espulso. Senza se e senza ma.

FIGC- AIA e il caso Bastoni

La FIGC non può farsi comandare dall’AIA a casa sua. Il protocollo del Var è una barzelletta. Ci mettono le telecamere nell’orecchio degli arbitri e in 15 non riescono a prevenire un errore clamoroso. Annullano gol per una unghia in fuorigioco e poi non possono usare il Var per vedere chiaramente che Bastoni ha fatto il cinema. Parentesi su Bastoni: fare la morale ad un calciatore è tempo perso. Se l’arbitro è scarso e non vede bene a un metro di distanza la colpa è sua che dovrebbe cambiare mestiere. Bastoni sbaglia solo una cosa: l’esultanza. Per espulsioni ingannevoli e autogol si deve avere il buon senso di non esultare in faccia agli avversari.

Poi se Rocchi si lamenta delle simulazioni la colpa è solo sua e del suo folle metro di giudizio.

Le simulazioni

I calciatori fanno bene a buttarsi perché sanno che ci sono dei polli che fischiano tutti. Mezzi rigori e mezzi contatti. Quindi Rocchi prima di parlare di Bastoni si chieda perché lo fanno tutti. Anche qui è solo colpa sua. La Penna non avrebbe mai dovuto arbitrare Inter-Juventus. Nella sua vita avrebbe potuto arbitrare solo Spezia-Frosinone. Ed era già tanto per uno dalle sue qualità.

Polemiche e comportamenti post Inter-Juve

Ultima postilla: il comportamento dei dirigenti della Juventus è dilettantistico. Il casino con arbitri e istituzioni non si fa in campo o nel tunnel si fa nelle sedi opportune. Ma a questo club mancano le basi. Chiellini è alle prime armi, Comolli non conosce come funziona in Italia ed Elkann vive nel suo mondo dorato. Qualcuno chieda scusa a Spalletti e ai tifosi della Juve. Sconfitta immeritata e se Spalletti avesse avuto un numero 9 decente l’avrebbe vinta anche in 10.