Flora Tabanelli bronzo nel freestyle: la sua storia emoziona

E’ arrivata in serata la 23esima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nel big air di sci freestyle Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo.

Per la storia che c’è dietro è una medaglia bellissima. Tabanelli conquista il bronzo nel big air di sci freestyle. Oro alla canadese Megan Oldham (180,75 punti complessivi), argento alla fuoriclasse cinese Eileen Gu (179 punti). Per l’azzurra, terzo punteggio con 178.25 punti.

Tabanelli, che storia!

La 18enne azzurra era una delle favorite, tra le atlete da tenere in considerazione per una medaglia nella sua disciplina. L’anno scorso aveva conquistato la Coppa del Mondo generale femminile agli X-Games, senza tralasciare l’oro mondiale nel big air.

Ma il pecorso di avvicinamento era stato davvero complicato: centodue giorni dopo il grave infortunio con la rottura del crociato del ginocchio destro, riecco la redenzione. Paure e dubbi sono stati cancellati oggi, con una medaglia storica e una prestazione che ricorderà per tutta la vita.

Il comunicato della FISI

Flora Tabanelli regala la prima storica medaglia del Freestyle italiano ai Giochi Olimpici Invernali. La diciottenne azzurra al debutto stagionale ha conquisato un’eccezionale medaglia di bronzo nel Big Air a Livigno, tre mesi dopo l’infortunio che e novembre le ha procurato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Un infortunio che ha suggerito alla campionessa del mondo e detentrice della Coppa del Mondo di seguire, in accordo con lo staff medico federale, una terapia conservativa e riabilitativa nell’ottica di affrontare i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

E così, senza gare in stagione, Flora Tabanelli ha provato a giocare le proprie carte nella sfida olimpica, vinta dalla canadese Megan Oldham, pronta a mettere a referto 180,75 punti grazie ai 91,75 della prima run e gli 89,00 della seconda. (FONTE: FISI).