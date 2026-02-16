Milano, Villaggio Olimpico: a ruba i 15mila profilattici gratuiti. Spuntano i bagarini online a prezzi folli…

Il Villaggio Olimpico dello Scalo Romana a Milano ha stabilito il suo primo record, ancor prima della fine delle gare: 10.000 preservativi polverizzati in soli tre giorni. Con circa 3.00 atleti il calcolo è presto fatto: una media di circa tre profilattici a testa al giorno. “Fate voi i conti”, ha commentato Mark Adams, portavoce del CIO, confermando che sono già in arrivo nuovi rifornimenti per placare l’insaziabile “fame” del Villaggio.

Preservativi esauriti: le novità da Milano Cortina, il retroscena

Nonostante l’immaginario collettivo dipinga il Villaggio come un moderno Olimpo di passioni sfrenate e poliamore, la realtà è sicuramente più commerciale. Nonostante alcuni atleti confermino che “accade di tutto”, molti sono pronti a fare incetta di gadget. Più che un irrefrenabile desiderio fisico, per i campioni sarebbe la febbre del collezionismo. I profilattici, infatti, sono diventati le “iconiche spillette olimpiche” da collezionare come souvenir.

Alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si parla già di record… ma fuori dalle piste. Nel Villaggio Olimpico sarebbero infatti terminati in sole 72 ore i quasi 10.000 preservativi distribuiti gratuitamente agli atleti. A riportarlo è TMZ. pic.twitter.com/Y4ACsF1NVn — PRN (@prnnauti) February 14, 2026

In vendita sul web a peso d’oro

La conferma del valore di questi oggi arriva dal web. Su Vinted, nota piattaforma di usato, sono già apparse le prime scatoline gialle della Regione Lombardia in vendita a 105 euro trattabili trasformandosi in un lucroso business da valigia. Molti atleti ammettono candidamente di averne fatto scorta solo per portarsi a casa un pezzetto di Giochi, possibilmente rivendibile a peso d’oro.

Milano Cortina, in arrivo altri preservativi. Gli atleti si lamentano: finiti troppo presto pic.twitter.com/HdkLIOaJW5 — Leonardo A. Tridico (@leo_a_tridico) February 14, 2026

Proprio nel giorno di San Valentino, la slittinista americana Sophia Kirby ha dato prova di come il Villaggio resti un luogo di scambi creativi. Dopo aver lanciato un appello ai single del campus promettendo “inviti” in cambio delle rare spillette ufficiali…