Inter campione d’Italia e avanti in Champions: Milan, ora pensa all’anno prossimo

Alla fine era evidentemente vero. Dietro il continuo appello di Allegri al quarto posto non c’era il maniavantismo di voler abbassare le aspettative e buttare pressione agli altri.

La semplice consapevolezza che questo Milan non avrebbe avuto la corazza per fare molto di più. E anzi, essere a -7 è già una grande impresa per una squadra che in campo ha sempre dato tutto ma che semplicemente è arrivata un po’ “cotta” al momento più caldo. Con Leao e Pulisic al 100%, sarebbe un altro Milan e forse sarebbe finita diversamente anche Milan-Como, con conseguente inerzia totalmente differente del finale di stagione.

La certezza Inter

Dal mercoledì, l’Inter esce certa vincitrice dello scudetto e con ottime chance di poter dire la sua in Champions: non fatevi ingannare dall’effimero 3-1 di Bodo. Il margine di 7 punti infatti permetterà alla squadra di Chivu di gestire già da Lecce il campionato, preparando così tutte le gare di coppa nel migliore dei modi, già a partire dal ritorno coi norvegesi, un over 2.5 squadra casa abbastanza scritto, con annessa qualificazione nerazzurra.

A -5 sarebbe stato un altro film, ma bisogna raccontare la realtà e non la fantasia e la realtà, come dimostrano i fatti di San Valentino, a volte non è necessariamente giusta o meritata.

Il mini campionato del Milan

Ora per il Milan inizia un altro mini-campionato: contro Parma e Cremonese occorre blindare la qualificazione all’Europa che conta, per poi presentarsi al Derby per dimostrare che ciò che poteva essere ma non sarà, sarebbe stato tanto bello quanto meritato. Sarà la stagione dei rimpianti, perché un altro anno senza coppe e con avversarie così alla portata non capiterà più: ma più che non perdere praticamente mai, questo Milan senza centravanti che poteva fare? E allora è urgente rendersene conto per non rifare gli stessi errori l’anno prossimo.

Quando Juve e Napoli saranno certamente più forti e l’Inter sarà comunque campione in carica: é triste guardare già al prossimo anno al 19 febbraio, ma è proprio in questo periodo che chi ha ambizioni di vincere organizza le grandi manovre per l’anno prossimo. Dopo le delusioni degli ultimi due mercati, il Milan saprà finalmente farlo? La risposta, nel giro di poche settimane.