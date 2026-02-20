Il Sassuolo vince agevolmente contro il Verona: secco 3-0 contro i gialloblu a firma di Pinamonti e Berardi (doppietta). Un risultato che sembra consegnare la salvezza virtuale alla squadra di Grosso. Quella di Sammarco invece è sempre più ultima in classifica.

La gara del Mapei Stadium cambia in modo netto le prospettive di Sassuolo e Verona. Il 3-0 finale consegna ai neroverdi tre punti pesantissimi che li proiettano in una zona di classifica sorprendentemente tranquilla, mentre per gli scaligeri la permanenza in Serie A si allontana sempre di più. Con dodici partite ancora da disputare nulla è aritmeticamente deciso, ma le sensazioni sono piuttosto chiare.

Sassuolo-Verona 3-0, la partita

L’inizio, in realtà, aveva mostrato un Verona vivo e determinato. Nei primi minuti la squadra ospite ha spinto con coraggio, mettendo in difficoltà la difesa avversaria e costruendo alcune opportunità interessanti. La più nitida è arrivata sui piedi di Sarr, che però non è riuscito a sfruttare un pallone invitante a tu per tu con Muric. Anche altre situazioni offensive si sono sviluppate senza trovare la conclusione decisiva. Il Sassuolo, al contrario, è rimasto a lungo in attesa, con poche idee e ritmi bassi.

Poi, quasi all’improvviso, l’inerzia del match si è ribaltata. Nel finale di primo tempo i padroni di casa hanno colpito due volte in rapida successione. Prima Pinamonti ha finalizzato un’azione ben costruita, trovando spazio in area e battendo Montipò. Subito dopo Berardi ha firmato il raddoppio, risolvendo un calcio di rigore concesso per fallo su di lui: respinta del portiere e tap-in vincente. In pochi minuti il Verona è passato dal controllo della partita a un doppio svantaggio pesantissimo.

Sassuolo quasi salvo, Verona quasi giù

Nella ripresa gli ospiti hanno provato a rientrare in corsa, ma con poca lucidità e troppi spazi concessi. Il Sassuolo ha gestito con ordine e ha colpito ancora in contropiede: Berardi, lanciato in profondità, ha superato Montipò per la terza volta, chiudendo di fatto la sfida. Solo nel finale il Verona è riuscito a rendersi pericoloso con un tiro nello specchio, senza però cambiare l’andamento della serata.

Tra le poche notizie positive per i gialloblù c’è il rientro di Suslov dopo il lungo stop per infortunio, mentre pesa l’espulsione di Al-Musrati, che salterà il prossimo incontro. In classifica il Sassuolo sale a 35 punti e si ritrova addirittura in zona alta, mentre il Verona resta fanalino di coda a quota 15, con un distacco importante dalla quartultima posizione. Più dei numeri, però, preoccupa l’impressione di una squadra che fatica a reagire nei momenti decisivi.