Perché si parla tanto del reggiseno di Jutta Leerdam alle Olimpiadi: c’è un motivo preciso

Perché si parla tanto del reggiseno di Jutta Leerdam alle Olimpiadi di Milano-Cortina: il motivo è davvero molto chiaro.

Un reggiseno è un oggetto molto importante per tantissime donne, visto e considerato il fatto che può dare veramente un sacco di conforto a tantissime persone di sesso femminile, specialmente quelli più costosi e famosi in assoluto.

Tuttavia, spesso e volentieri costano veramente pochi euro, al contrario di ciò che sembra accadere per quello portato da Jutta Leerdam. A quanto sembra, la cifra del suo reggiseno arriva a un milione di euro. Ma com’è possibile che arrivi a costare così tanto un oggetto che in fin dei conti riguarda praticamente tutte quante le donne?

Per quanto possa sembrare effettivamente paradossale, c’è un motivo preciso che porta a questa conclusione. All’interno di questo articolo, cercheremo effettivamente di capire per quale ragione si è arrivati a una cifra tanto abnorme.

Perché si parla tanto del reggiseno di Jutta Leerdam alle Olimpiadi: il motivo

Jutta Leerdam, che ha conquistato l’oro olimpico a Milano Cortina nella sezione del pattinaggio 1.000 metri, ha abbassato lo zip della tuta mostrando il reggiseno bianco firmato Nike, che è il suo sponsor da tantissimi anni. Tutto questo, mentre stava piangendo per l’emozione. Secondo l’esperta di marketing, Frederique de Laat, tale atteggiamento – che ha fatto il giro del mondo ed è stato riproposto pure da Nike stessa – potrebbe valere oltre un milione di dollari a favore dell’atleta campionessa olimpica.

Inoltre, gli incassi non finirebbero qui, dato che anche le sue lacrime sono finite per diventare una pubblicità. La catena olandese Hema ha promosso effettivamente una eyeliner waterproof, calvalcando l’onda emotiva e mediatica attuale. In poche parole, il gesto di Jutta Leerdam vale molto più di un semplice – che semplice non è mai – oro olimpico conquistato a Milano Cortina. Anche se in Olanda sono in molti a criticare l’atleta per questo gesto e anche per il suo arrivo in Italia in un jet privato e per le sue scelte tutt’altro che all’insegna della semplicità.

Per esempio, l’ex calciatore e opinionista Johan Derksen l’ha giudicata aspramente, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: “Non ha umiltà. Vive già come una milionaria, con jet privati e tutto il resto. Non c’era bisogno di compiere questo gesto. Il suo comportamento è orribile. Se fossi il suo allenatore, non lo tollererei. Lentamente, tutta l’Olanda si sta un po’ stancando del suo atteggiamento”. Dichiarazioni, queste, che fanno comprendere quanto la Leerdam sia al centro dell’attenzione attualmente, nel bene o nel male.