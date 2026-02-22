Colpo Atalanta: 2-1 al Napoli. Ora è -2 dalla Champions

L’Atalanta rimonta il Napoli con due colpi di testa nella ripresa e si rilancia in zona Europa, agganciando il Como e avvicinando la Juventus.

L’Atalanta si rilancia definitivamente nella corsa all’Europa e si porta al pari del Como a -1 dalla Juventus. I nerazzurri battono in rimonta il Napoli, privo di McTominay grazie a due colpi di testa di Pasalic e Samardzic nella ripresa, dopo che anche il vantaggio di Beukema era stato siglato allo stesso modo nel primo tempo. Il Napoli si ferma e arranca ancora rispetto al Milan secondo.

Illusione Napoli

Alla New Balance Arena va in scena una sfida vibrante tra Napoli e Atalanta, ricca di episodi e colpi di scena.

L’avvio è di marca atalantina: al 3’ corner da sinistra per Pasalic, che svetta ma manda alto. Al 10’ Vergara si libera con una finta elegante e imbuca per Hojlund, chiuso prima dell’area. Poco dopo è ancora Vergara protagonista: Alisson lo serve da sinistra, palla respinta sui piedi di Beukema che però calcia alle stelle. Al 18’ il Napoli passa: punizione guadagnata da Hojlund, Gutierrez disegna una traiettoria perfetta dalla destra e Beukema, tutto solo a centro area, stacca di testa battendo Carnesecchi.

La rimonta dell’Atalanta

I partenopei sfiorano il raddoppio al 22’ con Alisson Santos, ma il gol è annullato per fuorigioco evidente. L’Atalanta reagisce: Sulemana impegna due volte Milinkovic-Savic tra il 30’ e il 40’, mentre al 35’ è decisivo il volo del portiere serbo su conclusione dello stesso Sulemana. Nel recupero Alisson Santos costringe Carnesecchi a una grande parata. A inizio ripresa un rigore concesso al Napoli viene revocato dopo revisione, e al 47’ è annullato un gol a Gutierrez.

L’Atalanta trova il pari al 61’: corner dalla sinistra e incornata vincente di Pasalic. I bergamaschi insistono con Scamacca e ancora Pasalic, ma Milinkovic-Savic salva. All’81’ arriva il sorpasso: cross perfetto di Bernasconi da sinistra e splendida girata di testa di Samardzic che vale il 2-1 finale.