Napoli col lutto al braccio: l’omaggio sentito per Domenico

Il Napoli scenderà in campo contro l’Atalanta con il lutto al braccio. Il club azzurro ha voluto rendere omaggio al piccolo Domenico, il bambino di due anni scomparso dopo un drammatico intervento.

Nella gara odierna contro l’Atalanta, il Napoli scenderà in campo con il lutto al braccio in memoria di Domenico. Il bambino di due anni scomparso dopo un drammatico intervento. Al Monaldi di Napoli gli era stato impiantato un cuore rivelatosi purtroppo danneggiato. Una vicenda che ha scosso profondamente la città e l’intero Paese. Tutti i calciatori partenopei indosseranno la fascia nera in segno di cordoglio, per manifestare vicinanza alla famiglia e partecipazione a un dolore che ha colpito l’intera comunità. Un gesto silenzioso ma molto potente da parte della società azzurra. Ieri il piccolo Domenico era stato ricordato anche dai tifosi della Juventus con uno striscione durante il match contro il Como.

Napoli, con l’Atalanta con il lutto al braccio

Il Napoli scenderà in campo contro l’Atalanta con il lutto al braccio nella trasferta di Bergamo. Una scelta forte, carica di dolore e rispetto quella presa dagli azzurri. Il club di Aurelio De Laurentiis ha voluto rendere omaggio al piccolo Domenico, il bambino di due anni scomparso dopo un drammatico intervento. Domenico aveva ricevuto al Monaldi di Napoli un trapianto di cuore rivelatosi purtroppo danneggiato. Una vicenda che ha scosso profondamente la città e l’intero Paese. Tutti i calciatori partenopei indosseranno la fascia nera in segno di cordoglio, per manifestare vicinanza alla famiglia e partecipazione a un dolore che ha colpito l’intera comunità. Un gesto silenzioso, ma potente. Perché a volte il calcio sa fermarsi e ricordare cosa conta davvero. Una scelta di grande valore, quella degli azzurri. Ieri era arrivato anche il sostegno da parte dei tifosi della Juventus con uno striscione per il piccolo Domenico durante la gara con il Como.

Domenico, il tuo cuore batte con noi. pic.twitter.com/UQrc619Jwo — Romeo Agresti (@romeoagresti) February 21, 2026

Lo striscione dei tifosi della Juventus

“Domenico, il tuo cuore batte con noi“. La storia del piccolo Domenico Caliendo arriva fino a Torino, pochi minuti prima di Juventus-Como i tifosi bianconeri in Curva espongono uno striscione in ricordo del bambino morto questa mattina all’Ospedale Monaldi di Napoli. La storia di Domenico, di mamma Patrizia e di tutta la famiglia Caliendo ha tenuto banco in Italia negli ultimi giorni, ma purtroppo per il piccolo paziente non c’è stato il finale sperato.