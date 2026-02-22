Lookman-Atletico Madrid, assist e gol: impatto devastante

6 partite 4 gol e 2 assist. Numeri incredibili, quelli di Ademola Lookman dal suo arrivo all’Atletico Madrid. L’ex attaccante dell’Atalanta ha impattato benissimo con la banda Simeone.

La partenza di Raspadori non ha indebolito l’Atletico Madrid. L’attaccante passato all’Atalanta è stato infatti sostituito ottimamente con Ademola Lookman, arrivato dalla stessa Dea. L’impatto del Nigeriano è stato straordinario con l’attaccante che si è immediatamente integrato nei Colchoneros. 6 partite con la sua nuova squadra, condite da 4 gol e 2 assist. Solo in 2 dei 6 match, Lookman non è entrato nel tabellino che sia gol o assist. Questo a dimostrare quanto il Nigeriano sia diventato già una pedina fondamentale per la banda Simeone. L’Atletico è al momento quarto in classifica alla pari con il Villarreal che ha però una gara in meno. Tanti i punti persi con la banda Simeone a -10 dal Barcellona(una gara in meno) e -12 dal Real Madrid.

Lookman-Atletico Madrid, che impatto

6 partite, 4 gol e 2 assist. Ademola Lookman ha saputo integrarsi al meglio nell’Atletico Madrid e ha già messo a segno 4 reti. Vittime Real Betis e Barcellona in Copa del Rey, Club Brugge in Champions League ed Espanyol in Liga. Lookman è rimasto a secco con il Betis e Rayo Vallecano in Liga. 2 anche gli assist messi a referto con Real Betis e Barcellona nelle due gare di Copa del Rey. Un impatto incredibile, quello dell’ex attaccante dell’Atalanta che dopo un’ottima Coppa d’Africa ha saputo trovare subito le misure corrette in un nuovo spogliatoio come quello dell’Atletico Madrid. Ora i Colchoneros dovranno provare a passare i playoff di Champions League dopo il 3-3 dell’andata in Belgio contro il Club Brugge. La prestazione di Lookman sarà fondamentale con l’attaccante già in gol nel match d’andata che vorrà nuovamente timbrare il cartellino anche al Metropolitano.

🇳🇬✅ Ademola Lookman (28) with ANOTHER goal for Atletico Madrid! His stats since for his new club… ⚡️ • ⚽️🅰️ vs Real Betis

• ❌ vs Real Betis

• ⚽️🅰️ vs Barcelona

• ❌ vs Rayo Vallecano

• ⚽️ vs Club Brugge

• ⚽️ vs Espanyol What a start to life in Spain. 👏 pic.twitter.com/jWMkFIc81M — EuroFoot (@eurofootcom) February 21, 2026

Ora la Champions

L’ultimo turno in campionato ha visto l’Atletico Madrid tornare a vincere ne La Liga dopo il ko 3-0 contro il Rayo Vallecano è arrivato il 4-2 contro l’Espanyol. In gol Sorloth, doppietta, Lookman e Giuliano Simeone. In settimana i Colchoneros affronteranno in casa al Metropolitano una durissima gara contro il Club Brugge. I Belgi hanno fermato la banda Simeone sul 3-3 in Champions League e vorranno provare a passare il turno per volare agli ottavi di finale in Champions League anche quest’anno. L’Atletico, fortemente attardato in Liga non vorrà farsi scappare l’occasione per continuare il proprio cammino europeo, dopo un match d’andata poco brillante e chiuso in parità.