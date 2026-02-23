Loftus-Cheek, prime foto dopo l’operazione ai denti: come sta il centrocampista del Milan

Si è operato quest’oggi Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, dopo il terribile scontro di gioco con il portiere del Parma, Corvi.

La nota del club rossonero: “AC Milan comunica che Ruben Loftus-Cheek, nella giornata di ieri, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella. Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell’ASST Santi Paolo e Carlo, dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L’operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso”.

Il post social di Loftus-Cheek

Tanto spavento per il centrocampista del Milan, che ha pubblicato un post sui propri canali social: “È stato un duro colpo, ma il peggio è alle spalle. Grazie di cuore a tutto lo staff medico che mi ha assistito in queste ore con professionalità e grande attenzione”.

Get well soon, Rubes! We’re all behind you ❤️‍🩹 — AC Milan (@acmilan) February 23, 2026

“Un grazie speciale va soprattutto a voi tifosi per i tantissimi messaggi di affetto e sostegno: li ho letti, sentiti e mi hanno dato una forza incredibile. Grazie ai miei compagni: siamo un gruppo, siamo una famiglia. Ora avanti verso i nostri obiettivi, forti e uniti. Together”.

I tempi di recupero e il messaggio di Corvi

I tempi di recupero coincidono con uno stop forzato per circa due mesi. La stagione, dunque, rischia di essere finita praticamente anzitempo per l’inglese. Edoardo Corvi, il portiere che involontariamente ne ha provocato il ko, al termine della partita è andato nello spogliatoio del Milan e ha chiesto il numero di cellulare dell’ex Chelsea per inviargli un messaggio su WhatsApp e sincerarsi delle sue condizioni.

Anche Matteo Gabbia si è sottoposto quest’oggi ad esami strumentali. Come evidenzia MilanNews, sono state escluse lesioni per il difensore che ieri avrebbe dovuto giocare titolare, ma si è fermato nel riscaldamento per un affaticamento.