Milan, Loftus-Cheek si opera: sarà uno stop lungo

Il Milan ha perso quasi immediatamente Ruben Loftus-Cheek nella gara odierna contro il Parma. Il centrocampista ha lasciato il campo dopo una decina di minuti a causa di uno scontro di gioco con il portiere degli ospiti, Corvi. Nessun trauma cranico commotivo o perdita di coscienza per il calciatore dopo il brutto colpo subito nei primi minuti del match in un durissimo scontro con Edoardo Corvi, ma il centrocampista rossonero sarà operato nella notte: gli accertamenti strumentali hanno infatti evidenziato la frattura dei denti superiori e dell’osso alveolare mascellare.

Milan, le condizioni di Loftus-Cheek

A seguito degli esami strumentali effettuati, Rubén Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, non ha riportato un trauma cranico commotivo né perdita di coscienza. Il colpo subito nello scontro con il portiere del Parma, Corvi, ha però causato la frattura dei denti superiori e dell’osso alveolare mascellare. Verrà sottoposto a intervento chirurgico nel corso della notte. I tempi di recupero certi saranno stabiliti dopo l’intervento chirurgico, ma è previsto uno stop lungo, di diversi mesi. Un brutta perdita, quindi per i rossoneri che con grande probabilità non potranno contare sul loro centrocampista per questo finale di stagione. Loftus-Cheek aveva fin qui realizzato 3 gol e 1 assist. Le reti erano arrivate contro Lecce, Bologna e Pisa. L’assist contro il Sassuolo.