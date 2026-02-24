Simeone all’Inter? Marotta smentisce e blinda Chivu

Negli scorsi giorni dalla Spagna era giunta una voce che aveva del clamoroso: si è parlato di un presunto accordo fra l’Inter e l’attuale allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, per la prossima estate. Interviene il presidente Giuseppe Marotta sulla questione.

Tutto pronto per Inter-Bodo Glimt: stasera i nerazzurri si giocano l’accesso agli ottavi di finale di Champions League, si riparte dalla vittoria dei norvegesi per 3-1, nella sfida d’andata. Prima della gara però c’è il tempo di parlare di una questione che è rimbalzata dalla Spagna all’Italia negli scorsi giorni. El Chiringuito infatti aveva parlato della volontà dei nerazzurri di puntare, dalla prossima stagione, sull’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone. Nel prepartita della sfida di stasera è arrivata una netta smentita da parte del presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, che per contro ha elogiato Cristian Chivu.

Prima del fischio d’inizio della sfida fra i nerazzurri ed il Bodo Glimt il presidente Giuseppe Marotta è intervenuto per fare chiarezza sulla questione. Parlando ai microfoni di Sky Sport, Marotta ha definito la cosa come una “fake news“, per poi spiegare: “Non c’è nemmeno da parlarne, siamo straordinariamente contenti di Chivu. Forse siamo stati anche un po’ fortunati, ma la fortuna è una circostanza favorevole. Chivu sta dimostrando con i fatti di essere all’altezza di allenare l’Inter“.



Inter, con il Bodo per gli ottavi: le parole di Marotta

L’Inter deve provare la rimonta con il Bodo Glimt se vuole qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League: si riparte dal 3-1 per i norvegesi del match d’andata.

Prima della sfida di San Siro il presidente Marotta ha parlato del peso che potrebbe avere a livello economico: “Sarebbe importante, ma non rilevante” – le sue parole a Sky Sport – “oggi l’appuntamento è sportivo e gratifica la storia dell’Inter, vogliamo onorarlo nel migliore dei modi. Poi se dovessimo mancare questo appuntamento andremo a rimediare in corsa l’aspetto bilancistico, ma non è un problema”.