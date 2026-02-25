Norvegia ancora indigesta per l’Italia. Il Bodo/Glimt ha eliminato l’Inter dalla Champions League, e 9/11 dei norvegesi in campo sono nel giro della Nazionale.

Norvegia ancora indigesta per l’Italia. Il Bodo/Glimt ha eliminato l’Inter dalla Champions League (qui tutte le altre big battute dai norvegesi), e 9/11 dei norvegesi in campo sono nel giro della Nazionale.

Fredrik Bjorkan ha esordito in Nazionale nel 2021, Jostein Gundersen nel 2024. Odin Bjortuft, invece, con la nazionale maggiore ancora non ha esordito ma è nel giro. Stessa cosa per Fredrik Sjovold, nel giro dell’Under 21. Sondre Fet ha giocato soltanto con l’Under 18, mentre Patrick Berg è il perno a centrocampo sia del Bodo sia della Norvegia con più di 35 partite. Nel giro della nazionale c’è anche Hakon Evjen, che ha fatto tutta la trafila dalle giovanili. Passiamo all’attacco di ieri sera: Jens Hauge è un punto fermo, Ole Blomberg invece non ha ancora esordito. Conclusione: 9/11 in campo ieri del Bodo sono norvegesi, e tutti nel giro della Nazionale.

L’Inter saluta la Champions League: anche a San Siro è il Bodo/Glimt a vincere. I norvegesi passano 1-2 ed il totale fra andata e ritorno è di 2-5. La squadra di Cristian Chivu ha attaccato a testa bassa dal primo minuto, ma senza trovare la rete. Dopo un primo tempo dominato, ecco un erroraccio da parte di Manuel Akanji che ha spianato la strada ai rivali. Di Bastoni il gol nerazzurro. Domani toccherà ad Atalanta e Juventus (con Osimhen infiamma la vigilia) provare altre rimonte difficili contro Borussia Dortmund e Galatasaray: l’Italia rischia di non avere alcuna squadra agli ottavi di finale (qui il tabellone).

Il Bodo passa anche a San Siro: Inter fuori dalla Champions

Un grave errore di Akanji ha avuto conseguenze pesantissime per l’Inter, sconfitta 2-1 a San Siro dal Bodo/Glimt nel ritorno dei playoff di Champions League. I gol di Hauge ed Evjen hanno reso vano il centro di Bastoni, sancendo una clamorosa eliminazione europea. Per i nerazzurri restano solo campionato e Coppa Italia.

La squadra di Chivu (che nel prepartita è stato confermato da Marotta nonostante i rumor su Simeone), chiamata a ribaltare l’1-3 dell’andata, ha iniziato con buona intensità ma scarsa precisione sotto porta. Pio Esposito, Dimarco e Thuram non sono riusciti a concretizzare, mentre Frattesi ha sfiorato il vantaggio di testa, fermato sulla linea da Haikin. Il Bodo/Glimt, ordinato e compatto, ha retto senza scomporsi.

Nella ripresa, dopo alcune occasioni mancate, un calo di attenzione di Akanji ha spianato la strada a Hauge per l’1-0. Poco dopo Evjen ha raddoppiato con una conclusione di qualità. Il gol di Bastoni nel finale non è bastato: l’Inter saluta l’Europa tra delusione e rimpianti.