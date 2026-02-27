Conference League sorteggio ottavi: la Fiorentina trova il Rakow

Scampato il pericolo contro lo Jagiellonia, la Fiorentina trova il Rakow agli ottavi: un altro ostacolo polacco sulla strada viola. In palio non solo i quarti, ma l’incrocio con la vincente di Crystal Palace-AEK Larnaca in un tabellone equilibrato.

Archiviata la paura con il successo ai supplementari contro lo Jagiellonia, capace di rimontare lo 0-3 dell’andata prima della qualificazione viola, la Fiorentina affronterà un’altra formazione polacca: il Rakow. Chi riuscirà a superare il turno se la vedrà ai quarti con la vincente della sfida tra Crystal Palace e AEK Larnaca.

Le prime otto classificate della fase campionato — AEK Atene, AEK Larnaca, Mainz, Rakow, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Sparta Praga e Strasburgo — disputeranno il ritorno in casa contro una delle squadre provenienti dai playoff: AZ Alkmaar, Celje, Crystal Palace, Fiorentina, Lech Poznan, Rijeka, Samsunspor e Sigma Olomouc.

Ottavi di finale

Fiorentina-Rakow

Crystal Palace-AEK Larnaca

Lech Poznan-Shakhtar Donetsk

AZ Alkmaar-Sparta Praga

Celje-AEK Atene

Samsunspor-Rayo Vallecano

Sigma Olomouc-Mainz

Rijeka-Strasburgo

Le date della Conference League

Non solo il calendario degli ottavi di finale, in programma con l’andata il 12 marzo e il ritorno il 19 marzo, ma anche l’intero percorso verso l’ultimo atto. I quarti di finale si giocheranno il 9 aprile per la gara d’andata e il 16 aprile per il ritorno. Le sfide di semifinale sono fissate al 30 aprile e al 7 maggio. La competizione si concluderà mercoledì 27 maggio 2026 nella cornice del Leipzig Stadium di Lipsia, teatro designato della finale.