Milan, Leao infiamma il derby: “Vita o morte”

Rafael Leao ha realizzato il nono centro in campionato quest’oggi: il suo Milan ha vinto a Cremona nel finale. Tra una settimana c’è il derby.

Nel post-partita, il dieci portoghese si è proiettato in avanti verso la stracittadina, in programma domenica 8 marzo a San Siro: “Abbiamo il primo obiettivo che era tornare in Champions, stiamo facendo una grande stagione e questa era una partita fondamentale. Dobbiamo finire bene, contro l’Inter sarà un’altra partita, non decisiva per i punti ma il derby è sempre una cosa personale”.

Le parole del portoghese

Leao ha presentato così il derby a DAZN: “Abbiamo grande rispetto per l’Inter perché è una grande squadra ma la giocheremo per fare risultato. Il derby è una partita molto bella da giocare, si sente anche fuori Milano. Tutti vorrebbero giocare queste gare, da vincere o morire”.

Ai microfoni di Sky, Leao ha aggiunto: “La settimana del derby è sempre diversa: non si esce, ognuno deve trovare il suo modo di stare concentrato perché è importante arrivare pronti. Sappiamo che è una partita diversa ma sarà da sfruttare perché l’ambiente sarà molto bello”.

Le dichiarazioni di Allegri

Nel post-partita di DAZN, anche Max Allegri ha analizzato la vittoria dello Zini nel lunch match: “La Cremonese è una squadra complicata da giocarci contro, nel primo tempo hanno tenuto ritmi molto alti e abbiamo avuto difficoltà nella gestione della palla. Estupinan è entrato molto bene, è la dimostrazione che ho un gruppo straordinario. Vincere oggi era importante soprattutto per cancellare la sconfitta col Parma, avvicinarci al nostro obiettivo e prepararci al derby”.