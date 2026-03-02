Juve, ottimismo su Vlahovic: quando torna disponibile

Vlahovic potrebbe tornare tra i convocati di Spalletti sabato 14 marzo: la giornata in cui la squadra bianconera viaggerà verso il Bluenergy Stadium per affrontare l’Udinese in casa sua nell’anticipo della ventinovesima giornata di Serie A. Anche nel caso in cui Vlahovic tornasse in gruppo questa settimana, è infatti improbabile che l’ex viola torni a essere convocato già per la partita contro il Pisa, in programma sabato 7 marzo alle 20.45. Molto più probabile la sua presenza contro i friulani.

Termina 3-3 la gara dell’Olimpico tra Roma e Juventus. Occasione persa per i giallorossi, che restano quarti in classifica ma mancano la possibilità di allungare su Como e Juventus.

Gol e spettacolo all’Olimpico tra Roma e Juventus. Giallorossi che sbloccano la gara nel primo tempo con una rete pazzesca a giro di Wesley. Pronti via e ad inizio secondo tempo è Conceicao con un altro super gol a fare 1-1. Roma che domina e si porta sul 3-1. Prima N’Dicka su sviluppi di corner trova la zampata per il vantaggio. Poi è Malen su lancio di Koné a saltare Perin e timbrare per il 3-1. Juventus che non molla e la riprende però nel finale restando così a 4 dalla Champions. Prima Boga approfitta di una sponda involontaria di Celik per battere sul suo palo Svilar. Poi allo scadere è Gatti a raccogliere una sponda involontaria di McKennie deviata da N’Dicka per siglare la rete del definitivo 3-3.

Wesley la sblocca

Pronti via super chance per Pellegrini al 3′. Ingresso in area di Pisilli che calcia, respinta corta di Perin con Pellegrini che da due passi calcia a lato. Ci prova Yildiz al 12′. Destro da fuori area e conclusione a lato del turco. Occasione per David al 23′. Erroraccio di Cristante che regala palla a Yildiz. Il turco imbuca per la punta che si allarga e crossa trovando N’Dicka che spazza. Pericolosa subito la Roma con Malen. Sponda di Mancini e conclusione dell’olandese murata da Perin. Doppia chance Juve tra il 32′ e il 33′. Prima con Conceicao e poi con McKennie. Al 40′ passa la Roma con Wesley. Pisilli ruba palla a Kalulu e appoggia per il brasiliano che avanza e si accentra calciando a giro all’incrocio. Perin tocca ma non basta, 1-0 Roma. Subito risposta Juve con David. Yildiz scivola e serve involontariamente il canadese che calcia alto da fuori area.

Gol e spettacolo, Gatti la riprende sul gong

Subito Juve in gol ad inizio ripresa. Punizione di Koopmeiners palla respinta che arriva a Bremer, il brasiliano appoggia per Conceicao che lascia partire un sinistro al volo che batte Svilar. 1-1. Al 52′ chance per Yildiz. Diagonale di destro morbido tra i guantoni di Svilar. Al 54′ 2-1 Roma con Ndicka. Cross da destra di Pellegrini e zampata dell’ivoriano che anticipa Cambiaso e batte Perin, vantaggio giallorosso. Chance per Malen al 62′. Tentativo in mezza rovesciata dell’ex Aston Villa che finisce alto. Un minuto e Malen trova comunque il gol. Palla in verticale di Koné che taglia in due la difesa della Juventus, Malen scatta e anticipa Perin con un tocco sotto. 3-1 Roma. Nel finale la Juve la riprende. Al 78′ Boga fa 3-2. Cross di Zhegrova, deviazione di Celik, disturbato da Yildiz, l’ex Nizza riceve e calcia per il 3-2. La Roma non regge e al 93′ Gatti la pareggia. Punizione di Zhegrova, colpo di testa di McKennie, Ndicka accomoda per il difensore che da due passi batte Svilar e fa 3-3. Roma che resta quarta ma a +3 sul Como e +4 sulla Juve. Bianconeri che evitano di andare a 7 dalla Champions.