Milan, nuovo indizio su addio Allegri? Attenzione alla mossa del Real Madrid

Nelle ultime ore, il nome di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è tornato al centro dei principali rumors di mercato italiani per un motivo ben preciso: il possibile interesse del Real Madrid nei suoi confronti per la panchina dei blancos nella prossima stagione. Ecco l’ultima indiscrezione sull’allenatore rossonero.

Allegri ancora nel mirino del Real Madrid

Ne aveva già parlato Michele Criscitiello, ora ecco che il discorso torna di moda. Max Allegri non è sicuro di rimanere al Milan. Secondo quanto riportato oggi in prima pagina dal Corriere dello Sport, i dirigenti del club spagnolo starebbero pensando di riprendere un’idea che è circolata già in passato e valutare un nuovo assalto a Allegri quando si apriranno le trattative estive. Questo scenario non è del tutto nuovo, anzi: il Real Madrid ha già cercato Allegri in due diversi momenti negli ultimi anni. Nel 2019 e poi nel 2021 il tecnico livornese era stato valutato come profilo ideale per guidare i Blancos, tanto che in passato si era persino parlato di un accordo quasi raggiunto prima che la trattativa sfumasse.

Ora, dopo alcune stagioni sotto la guida di altri allenatori che non hanno portato al livello di continuità sperato, la dirigenza di Madrid, in particolare il presidente Florentino Pérez, sembra voler tornare alla carica su un profilo esperto e con grande conoscenza internazionale del calcio, come appunto Allegri.

