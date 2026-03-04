Milan, nuovo indizio su addio Allegri? Attenzione alla mossa del Real Madrid

Nelle ultime ore, il nome di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è tornato al centro dei principali rumors di mercato italiani.
Nelle ultime ore, il nome di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è tornato al centro dei principali rumors di mercato italiani per un motivo ben preciso: il possibile interesse del Real Madrid nei suoi confronti per la panchina dei blancos nella prossima stagione. Ecco l’ultima indiscrezione sull’allenatore rossonero.
Allegri ancora nel mirino del Real Madrid
Ne aveva già parlato Michele Criscitiello, ora ecco che il discorso torna di moda. Max Allegri non è sicuro di rimanere al Milan. Secondo quanto riportato oggi in prima pagina dal Corriere dello Sport, i dirigenti del club spagnolo starebbero pensando di riprendere un’idea che è circolata già in passato e valutare un nuovo assalto a Allegri quando si apriranno le trattative estive. Questo scenario non è del tutto nuovo, anzi: il Real Madrid ha già cercato Allegri in due diversi momenti negli ultimi anni. Nel 2019 e poi nel 2021 il tecnico livornese era stato valutato come profilo ideale per guidare i Blancos, tanto che in passato si era persino parlato di un accordo quasi raggiunto prima che la trattativa sfumasse.
Ora, dopo alcune stagioni sotto la guida di altri allenatori che non hanno portato al livello di continuità sperato, la dirigenza di Madrid, in particolare il presidente Florentino Pérez, sembra voler tornare alla carica su un profilo esperto e con grande conoscenza internazionale del calcio, come appunto Allegri.
ESCLUSIVA SI, Milan: Allegri può lasciare in estate. I dettagli sullo scenario clamoroso
Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia, con Michele Criscitiello a SiCafé, Massimiliano Allegri sarebbe insoddisfatto della gestione del AC Milan e starebbe riflettendo sul proprio futuro già dalla prossima stagione.
Il rapporto tra Milan e Massimiliano Allegri non sarebbe mai stato così fragile. A sostenerlo è il direttore Michele Criscitiello pronunciate durante la fascia pomeridiana di SiCafé. Secondo Criscitiello, infatti, questo sarebbe il punto più basso del rapporto tra l’attuale Milan e l’ex tecnico della Juventus.
I pareggi con Como e Parma
I recenti passaggi a vuoto contro Como e Parma hanno acceso ulteriormente i riflettori su una situazione che, a quanto pare, covava già da tempo. Il tecnico toscano non sarebbe soddisfatto di diversi aspetti: dalla gestione sportiva al mercato rossonero, fino a quella che viene descritta come una certa confusione societaria legata alla proprietà e agli interlocutori di riferimento all’interno del club. Un quadro che avrebbe incrinato le certezze maturate nei mesi precedenti.
Allegri ragiona sul futuro al Milan
Criscitiello ha parlato apertamente di “ragionamenti seri sul futuro”. Se fino a poco tempo fa appariva quasi impossibile immaginare un Milan 2026/2027 senza Allegri, oggi lo scenario sarebbe meno definito. L’allenatore starebbe valutando con attenzione la possibilità di proseguire o meno il proprio percorso in rossonero a partire dalla prossima stagione. Non una decisione già presa, ma una riflessione concreta.