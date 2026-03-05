Home » Calcio » Juve, guarda Openda: la foto sui social ricoperto da ventose fa discutere

Juve, guarda Openda: la foto sui social ricoperto da ventose fa discutere

di

Momento delicato per Lois Openda: l’attaccante della Juventus si concede una pausa in un centro benessere belga e prova la coppettazione, pratica usata anche da Karim Benzema. La foto pubblicata sui social diventa rapidamente virale tra ironie e commenti.

In un momento complicato della stagione, Lois Openda prova a ritrovare equilibrio lontano dal campo. L’attaccante della Juventus è diventato protagonista sui social per un’immagine curiosa pubblicata nelle sue storie di Instagram: il centravanti belga appare disteso in un centro benessere, con la schiena e le gambe ricoperte da numerose coppette applicate sulla pelle. La foto, scattata in un centro specializzato in Belgio durante un pomeriggio di riposo, è diventata virale in poche ore.

Openda si sottopone alla “coppettazione”
Openda si sottopone alla “coppettazione”

L’arrivo di Openda alla Juventus

L’ex attaccante del RB Leipzig sta vivendo una stagione complessa. Openda è arrivato a Torino tra grandi aspettative e con un investimento importante da parte del club bianconero, il classe 2000 non è ancora riuscito a conquistare pienamente i tifosi. Le prestazioni altalenanti hanno attirato critiche e ironie sui social, alimentate anche dal momento non semplice della squadra. Proprio per questo Openda ha deciso di dedicare del tempo al recupero fisico e mentale.

Che cosa è la tecnica della “coppettazione”?

La tecnica mostrata nella foto è la cosiddetta “coppettazione”, conosciuta a livello internazionale come “cupping”. Si tratta di una pratica terapeutica molto antica, diffusa soprattutto nella medicina tradizionale asiatica e sempre più utilizzata anche nello sport professionistico. Le coppette, che possono essere realizzate in vetro, plastica o bambù, vengono applicate sulla pelle creando un effetto di suzione. Questo processo stimola la circolazione sanguigna e favorisce l’ossigenazione dei tessuti.

L’obiettivo di questo trattamento

L’obiettivo principale della “coppettazione” è eliminare i ristagni che possono ostacolare la circolazione e rallentare il recupero muscolare. Attraverso la pressione negativa generata dalle ventose, il sangue viene richiamato verso la superficie della pelle, facilitando il ricambio di ossigeno e l’apporto di sostanze nutritive nei muscoli affaticati.

Per molti atleti si tratta di una pratica utile per accelerare il recupero dopo allenamenti intensi o piccoli infortuni. Tuttavia, non c’è una reale conferma scientifica dell’efficacia della tecnica.

Openda e altri: un trattamento diffuso

Non è la prima volta che un grande calciatore si affida a questo trattamento. In passato anche Karim Benzema aveva mostrato sui social i segni circolari lasciati dalle coppette dopo una seduta di cupping, contribuendo a rendere la pratica popolare tra gli sportivi.

Openda, che delusione

Nel frattempo, la foto di Openda continua a circolare online. Tra meme e battute dei tifosi, il belga prova a lasciarsi alle spalle le critiche e a ritrovare la miglior condizione. Con la speranza che i benefici della coppettazione possano riflettersi presto anche sul terreno di gioco, convincendo finalmente tecnici come Igor Tudor e Luciano Spalletti.

Finora, però, i numeri sono una delusione. Il centravanti belga ha segnato finora solamente due reti in stagione. E ogni volta che subentra non incide.

Change privacy settings
×