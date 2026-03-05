Juve, guarda Openda: la foto sui social ricoperto da ventose fa discutere

Momento delicato per Lois Openda: l’attaccante della Juventus si concede una pausa in un centro benessere belga e prova la coppettazione, pratica usata anche da Karim Benzema. La foto pubblicata sui social diventa rapidamente virale tra ironie e commenti.

In un momento complicato della stagione, Lois Openda prova a ritrovare equilibrio lontano dal campo. L’attaccante della Juventus è diventato protagonista sui social per un’immagine curiosa pubblicata nelle sue storie di Instagram: il centravanti belga appare disteso in un centro benessere, con la schiena e le gambe ricoperte da numerose coppette applicate sulla pelle. La foto, scattata in un centro specializzato in Belgio durante un pomeriggio di riposo, è diventata virale in poche ore.

L’arrivo di Openda alla Juventus

L’ex attaccante del RB Leipzig sta vivendo una stagione complessa. Openda è arrivato a Torino tra grandi aspettative e con un investimento importante da parte del club bianconero, il classe 2000 non è ancora riuscito a conquistare pienamente i tifosi. Le prestazioni altalenanti hanno attirato critiche e ironie sui social, alimentate anche dal momento non semplice della squadra. Proprio per questo Openda ha deciso di dedicare del tempo al recupero fisico e mentale.

Che cosa è la tecnica della “coppettazione”?

La tecnica mostrata nella foto è la cosiddetta “coppettazione”, conosciuta a livello internazionale come “cupping”. Si tratta di una pratica terapeutica molto antica, diffusa soprattutto nella medicina tradizionale asiatica e sempre più utilizzata anche nello sport professionistico. Le coppette, che possono essere realizzate in vetro, plastica o bambù, vengono applicate sulla pelle creando un effetto di suzione. Questo processo stimola la circolazione sanguigna e favorisce l’ossigenazione dei tessuti.

L’obiettivo di questo trattamento

L’obiettivo principale della “coppettazione” è eliminare i ristagni che possono ostacolare la circolazione e rallentare il recupero muscolare. Attraverso la pressione negativa generata dalle ventose, il sangue viene richiamato verso la superficie della pelle, facilitando il ricambio di ossigeno e l’apporto di sostanze nutritive nei muscoli affaticati.

Per molti atleti si tratta di una pratica utile per accelerare il recupero dopo allenamenti intensi o piccoli infortuni. Tuttavia, non c’è una reale conferma scientifica dell’efficacia della tecnica.

Openda e altri: un trattamento diffuso

Non è la prima volta che un grande calciatore si affida a questo trattamento. In passato anche Karim Benzema aveva mostrato sui social i segni circolari lasciati dalle coppette dopo una seduta di cupping, contribuendo a rendere la pratica popolare tra gli sportivi.

Openda, che delusione

Nel frattempo, la foto di Openda continua a circolare online. Tra meme e battute dei tifosi, il belga prova a lasciarsi alle spalle le critiche e a ritrovare la miglior condizione. Con la speranza che i benefici della coppettazione possano riflettersi presto anche sul terreno di gioco, convincendo finalmente tecnici come Igor Tudor e Luciano Spalletti.

Finora, però, i numeri sono una delusione. Il centravanti belga ha segnato finora solamente due reti in stagione. E ogni volta che subentra non incide.