Inter, infortunio Calhanoglu: esito degli esami e tempi di recupero

L’Inter ha diramato un comunicato ufficiale sull’infortunio subito da Hakan Calhanoglu. Ecco come sta il centrocampista nerazzurro e quando potrebbe tornare a disposizione di Christian Chivu.

Inter, il comunicato su Calhanoglu

Questo il comunicato dell’Inter sull’infortunio del centrocampista turco: “Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni”.

