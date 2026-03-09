Sampdoria, esonero Gregucci-Foti ufficiale: cosa accade adesso

La Sampdoria è in crisi nera e l’orizzonte non è purtroppo sereno. Il pesante ko contro il Frosinone porterà la dirigenza a un probabile cambio in panchina. E c’è l’idea romantica legata a Mancini.

Il sogno di Manfredi si chiama Roberto Mancini. Sono ore decisive per il futuro sulla panchina blucerchiata di Foti. Il tecnico dell’Al Sadd è rientrato in Italia da Doha e, come ricorda Il Secolo XIX, il campionato qatariota è stato sospeso fino a data da destinarsi in seguito allo scoppio della guerra in Medio Oriente.

Mancini tra sogno e realtà

Non si tratterebbe di un’operazione semplice. La Fifa potrebbe dare la possibilità a chi è tesserato per i club qatarioti di sospendere temporaneamente i contratti e di potersi accasare in un’altra società. Come accadde alle ucraine dopo l’invasione della Russia.

Secondo Il Secolo XIX, comunque, ci sono altri nomi al vaglio della dirigenza e il ventaglio di ipotesi è comunque abbastanza consistente. Il momento del club blucerchiato è davvero negativo perché dopo il successo contro il Padova di metà febbraio sono arrivate tre sconfitte e un pareggio, che hanno fatto sprofondare nella paura tutti i tifosi.

La situazione complicata dei blucerchiati

Enrico Nicolini, ospite di Telenord, ha parlato così del momento della Samp: “Il problema non è solo il risultato, ma l’atteggiamento. Si può anche perdere a Frosinone lottando e combattendo, ma la sensazione di oggi è quella di una squadra allo sbando. Dopo soli trenta secondi ci siamo “incartati” e l’avversario si è presentato solo davanti alla porta; tre minuti dopo, un’altra occasione clamorosa concessa su colpo di testa. La squadra sembra vuota, priva di spirito battagliero e della volontà di dare una soddisfazione ai 1.200 tifosi che si sono fatti chilometri per seguirla”.