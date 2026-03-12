Bologna, Italiano: “Ecco cosa penso dell’arbitraggio”

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato dopo la gara pareggiata 1-1 dalla sua squadra contro la Roma di Gasperini. Queste le parole del tecnico dei felsinei nel post match.

Un buon pareggio per il Bologna che ha impattato 1-1 contro la Roma in casa al Dall’Ara in Europa League. Rossoblù che la sbloccano al 50′ con Bernardeschi, che riceve da Rowe e con una grande giocata mette alle spalle di Svilar per il vantaggio. Pari Roma nel finale con Pellegrini che risolve una mischia e fa 1-1. E’ poi la Roma a sfiorare la vittoria con Malen che calcia ma le deviazioni di Casale e Lucumì mandano il pallone sul palo. Finisce quindi 1-1 tra Bologna e Roma con la qualificazione che si deciderà quindi tra una settimana all’Olimpico con Gasperini e Italiano pronti a giocarsi l’accesso ai quarti di finale dell’Europa League 2025/2026.

Italiano sull’ultimo periodo e la sfida con Gasperini

Il tecnico ha parlato così nel post Roma: “Fossimo stati il Bologna di novembre da gennaio in poi sicuramente qualche partita in più l’avremmo vinta. Abbiamo avuto qualche chance in più di loro, ma siamo stati sfortunati. Ci giocheremo il passaggio del turno al ritorno. Bene per come ci siamo espressi, i ragazzi mi sono piaciuti per atteggiamento e applicazione: ho fatto loro i complimenti. Ora andremo a giocarcela a Roma: sarà dura ma ci proveremo”.

Su Gasperini e l’arbitraggio: “Contro di lui è stata la solita partita: grande ritmo e possesso 50-50. Sono partite in cui noi cerchiamo di proporre e non speculare e loro anche. Tuttavia penso che oggi l’arbitro sia stato troppo permissivo nei confronti di N’Dicka: ha limitato Castro tirando maglie, spintonando e trattenendo braccia. Fosse stato sanzionato, Castro avrebbe potuto trovare altre soluzioni per noi. Gasperini lo stimo per l’impronta che dà alle proprie squadre e per ciò che propone: sarà bello affrontarlo altre due volte”.

Su Bernardeschi

Bernardeschi?: “Ha fatto una grande partita, si è visto dall’inizio quando ha fatto quella sgroppata sulla destra. Ha fatto un bel gol e poteva far male anche in altre occasioni, ma Svilar ha compiuto un miracolo. Andiamo in casa loro e sapete che ambiente troveremo. Volevamo un risultato aperto, la vittoria poteva darci qualche chance in più, ma il pareggio va bene. Dico 51% Roma e 49% per noi, solo per la cornica che ci sarà all’Olimpico. Domenica in campionato sarà importante anche per noi e non solo per la Roma: dovremo riproporre questo spirito per toglierci soddisfazioni”.