Ieri sera è iniziata la 29a giornata di Serie A. Tanti scontri interessanti nel weekend: la Juve va a Udine, l’Inter a San Siro contro l’Atalanta. E spicca Lazio-Milan: queste le probabili formazioni.

Ieri sera è iniziata la 29a giornata di Serie A. Tanti scontri interessanti nel weekend: la Juve stasera va a Udine, l’Inter a San Siro contro l’Atalanta. Il Napoli ospiterà il Lecce, e domani sera spiccano Como-Roma e Lazio-Milan: queste le probabili formazioni di tutte le sfide in programma nel fine settimana.

Serie A, le probabili formazioni della 29a giornata

Inter-Atalanta (sabato ore 15:00)

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito F.P., Thuram

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca

Napoli-Lecce (sabato ore 18:00)

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Anguissa, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic

La Juve va a Udine: i dubbi di Spalletti

Udinese-Juventus (sabato ore 20:45)

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis K.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram K.; Conceicao, McKennie, Yildiz; David

Verona-Genoa (domenica ore 12:30)

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Ellertsson; Colombo, Vitinha

Pisa-Cagliari (domenica ore 15:00)

PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez Ju.; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana I., Obert; Folorunsho, Kilicsoy

Sassuolo-Bologna (domenica ore 15:00)

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia U.; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga

Como-Roma e Lazio-Milan, che scontri domenica! Le probabili

Como-Roma (domenica ore 18:00)

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen

Lazio-Milan (domenica ore 20:45)

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Leao, Pulisic

Cremonese-Fiorentina (lunedì ore 20:45)

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Vandeputte, Maleh, Thorsby, Zerbin; Bonazzoli, Vardy

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Piccoli, Gudmundsson