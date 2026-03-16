Bayern Monaco-Atalanta, un 16enne tra i pali per Kompany? Il motivo

Mercoledì l’Atalanta farà visita al Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si ripartirà dal 6-1 dell’andata in favore dei bavaresi. In Germania, Vincent Kompany potrebbe far esordire un 16enne, ecco di chi si tratta.

Mercoledì l’Atalanta farà visita al Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League (ecco come andò all’andata a Bergamo), si ripartirà dal 6-1 dell’andata in favore dei bavaresi. La Dea di Raffaele Palladino dovrà onorare l’impegno, sapendo che l’impresa è impossibile. In Germania, Vincent Kompany potrebbe far esordire un 16enne, ecco di chi si tratta.

Bayern Monaco, un 16enne tra i pali?

Il Bayern Monaco è senza portieri per il ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atalanta. Neuer e Ulreich (rispettivamente primo e terzo nella gerarchia) sono fuori per infortunio, Urbig (il secondo) è in fortissimo dubbio e anche il 18enne Klanac, portiere della seconda squadra dei bavaresi e tecnicamente quarto in rosa, ha un problema muscolare. E allora? Allora Vicent Kompany lancerà dal primo minuto Leonard Prescott, 16enne che solitamente difende i pali delle giovanili e che contro i bergamaschi farà il suo esordio assoluto fra i professionisti.