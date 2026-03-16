Brasile, i convocati di Ancelotti: c’è un’assenza che fa rumore

Carlo Ancelotti ha comunicato la lista dei convocati per le prossime gare del Brasile contro Francia e Croazia del 26 e del 31 marzo. Tra i presenti, spicca però l’assenza di una stella Verdeoro.

Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, ha reso nota oggi in conferenza stampa la sua ultima lista di convocati prima dei Mondiali del 2026. La convocazione riguarda le amichevoli che la Selecao disputerà il 26 marzo contro la Francia a Boston e il 31 a Orlando contro la Croazia (squadra che l’ha eliminata nei quarti dei Mondiali del Qatar 2022). La scelta che sorprende tutti è quella che riguarda Neymar, attualmente al Santos, che non è stato convocato. Tra gli attaccanti, Ancelotti ha incluso, tra gli altri, Raphinha (Barcellona), Vinicius Jr (Real Madrid) ed Endrick (Lione, in prestito dal club madrileno). Con loro anche Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Joao Pedro e Rayan.

Neymar escluso

L’assenza di Neymar nella lista dei convocati resa nota oggi da Ancelotti non significa che l’ex giocatore del Barcellona e del PSG non abbia ancora possibilità di partecipare ai Mondiali di quest’estate. Nonostante la prestazione deludente di Neymar domenica nel derby tra Santos e Corinthians (1-1), l’ex giocatore del Barcellona non è escluso dalla grande festa del calcio mondiale. Ancelotti è stato chiaro al riguardo: “Neymar non è in questa lista perché non è in piena forma, ma se quando arriverà il momento lo sarà, potrà entrare nella lista per i Mondiali”.

Come gli altri commissari tecnici, Ancelotti dovrà comunicare alla FIFA, in vista dei Mondiali, una lista preliminare di 55 giocatori entro l’11 maggio, mentre quella definitiva dovrà essere presentata il 16 maggio. Il tecnico italiano ha chiarito che il criterio alla base della convocazione di oggi era quello di chiamare i giocatori che erano in perfetta forma.

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I convocati

Ecco i convocati di Ancelotti per le gare amichevoli, pre-Mondiale contro Francia e Croazia che si disputeranno a Boston e Orlando il 26 e il 31 marzo.

Portieri: Alisson, Bento, Ederson

Difensori: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley.

Centrocampisti: Andrey Santos, Casemiro, Danilo, Fabinho, Gabriel Sara.

Attaccanti: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Joao Pedro, Rayan, Vini Jr, Raphinha.