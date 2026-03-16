Premio Bearzot, domani l’annuncio del vincitore in Federcalcio

Riconoscimento organizzato dall’US ACLI in collaborazione con la Federcalcio, sarà presente il n.1 della FIGC, Gabriele Gravina
Chi raccoglierà l’eredità di Gian Piero Gasperini? Dopo la vittoria dello scorso anno del tecnico, oggi sulla panchina della Roma, torna il Premio Nazionale Enzo Bearzot, organizzato dall’Unione Sportiva Acli in collaborazione con la FIGC. Il vincitore della XV edizione sarà annunciato in una conferenza stampa il prossimo 17 marzo 2026 nella sede della Federcalcio, in Via Allegri 14, alle ore 15.30, dopo che nella stessa mattinata, la Giuria presieduta dal Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e dal numero uno dell’US ACLI, Damiano Lembo, provvederà all’individuazione del tecnico vincitore.
Inoltre, dalla scorsa edizione, il Premio Bearzot si arricchisce anche di un riconoscimento rivolto a una/o giovane giornalista emergente dedicato alla memoria del compianto Gianpaolo Ormezzano, storico inviato de “La Stampa”, direttore di Tuttosport e una delle grandi firme di Famiglia Cristiana, scomparso lo scorso 26 dicembre 2024.